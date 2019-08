– REGN-EB3 og mAb114 er de første medisinene som i en vitenskapelig studie klart viser betydelig reduksjon i dødeligheten for folk som er smittet av ebolaviruset, sier Anthony Fauci, som leder amerikanske National Institutes of Health (NIH).

Disse medisinene skal nå brukes til å behandle alle ebolapasienter i Den demokratiske republikken Kongo, ifølge andets helsetjenester.

– Disse medisinene er de første medisinene som tydelig har vist et betydelig fall i dødeligheten for ebolapasienter, sier Anthony Fauci, direktør ved det amerikanske instituttet for allergi og infeksjonssykdommer (NIAID), til BBC.

Ifølge instituttet er dette svært gode nyheter for kampen mot ebola.

– 94 prosent kan overleve hvis de får tidlig behandling

– Disse funnene gjør at helseautoritetene nå kan understreke at over 90 prosent av ebolasmittede vil overleve dersom de får tidlig behandling, sier forsker på infeksjonssykdommer Sabue Mulangu til BBC.

Overlevelsesraten blant pasienter med lave virusnivåer i blodet var så høy som 94 prosent når pasientene fikk medisinen REGN-EG3, og 89 prosent når de fikk mAb114, ifølge NIAID, det amerikanske instituttet for allergi og infeksjonssykdommer, skriver BBC. NIAID er en av hovedsponsorene for studien.

Pasienter som har fått to andre medisiner som i forsøk har vist seg mindre effektive og derfor ikke lenger testes ut, får nå mulighet til å gå over til de to nye medisinene, opplyser det føderale amerikanske helseinstituttet.

Den endelige analysen av studien vil være klar i slutten av september eller begynnelsen av oktober. Da blir de fullstendige resultatene sendt inn for publisering i et medisinsk tidsskrift, opplyser han.

NIH, helsemyndighetene i Kongo og Verdens helseorganisasjon (WHO) hyller i en felles uttalelse «det usedvanlige teamet med individer som har arbeidet under svært vanskelige forhold for å utføre denne studien», samt pasientene og deres familier.

Over 1.800 mennesker har dødd av ebola i Kongo siden utbruddet startet i august i fjor.

Mens medisinen som nå er utprøvd, viser seg effektiv for dem som allerede er smittet, uttaler Fauci at målet er å utvikle en vaksine som kan hindre smitte.