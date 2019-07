Trump vil ha unnskyldning fra kongresskvinner

I en Twitter-melding søndag ba Trump de fire demokratene om å dra tilbake til «de ødelagte og kriminalitetsinfiserte» landene de kommer fra.

Trump navnga ikke kvinnene, men refererte åpenbart til fire nykommere i Representantenes hus, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley.

Alle de fire kvinnene er amerikanske statsborgere, og kun Omar er født utenfor USA, nærmere bestemt i Somalia.

Totalt uakseptabel

AP / NTB scanpix

Blant dem som reagerer sterkt på Trumps utfall, er Storbritannias statsminister Theresa May.

– Hennes syn er at ordbruken rettet mot disse kvinnene var totalt uakseptabel, sier en talsmann for May.

Trumps har en lang historie av rasistiske uttalelser, men kritikken etter søndagens utfall er usedvanlig skarp.

– Trump ønsker å «gjøre USA hvitt igjen», konstaterer demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi.

– Forferdelige og motbydelige

Trump lar seg imidlertid ikke affisere av kritikken og fulgte mandag opp med et nytt utfall mot de fire demokratene.

– Når vil de venstreradikale kongresskvinnene si unnskyld til landet vårt, til Israels befolkning og til og med til presidenten, for den stygge språkbruken sin og de forferdelige tingene de har sagt, tvitret han.

– Så mange mennesker er sinte på dem og de forferdelige og motbydelige handlingene deres, fortsatte han.

Rasistisk

AP / NTB scanpix

Nører opp

Ocasio-Cortez sparte heller ikke på kruttet i sitt svar til presidenten.

– Mr. president, landet jeg kommer fra, og det landet vi alle har sverget troskap til, er USA, tvitret hun.

– Du er avhengig av frykt for å kunne plyndre Amerika. Du nører opp under hvit nasjonalisme fordi du er sint over at folk som oss sitter i Kongressen og kjemper mot din hatfylte agenda, fortsetter Ocasio-Cortez.

– Du godtar ikke at Amerika har valgt oss, og du godtar heller ikke at vi ikke frykter deg. Du godtar ikke at vi har avslørt bløffen din og at vi tilbyr en positiv visjon for dette landet. Det er det som får deg til å syde, sier hun.

Fire demokrater som alle kjemper om å partiets presidentkandidat neste år, går alle hardt ut mot Trump.

– La oss kalle presidentens rasistiske angrep for hva det er: Uamerikansk, tvitret senator Kamala Harris.

– Dette er rasistisk. Disse kongresskvinnene er akkurat like amerikanske som deg, og de står for våre verdier bedre enn du noensinne vil gjøre, sier Beto O'Rourke.

– Trump fortsetter å spy ut hatefull retorikk, forsøker å så splittelse og nøre opp under rasemotsetninger for å sikre politisk gevinst, sier tidligere visepresident Joe Biden.

– La oss være helt klart på hva denne skammelige uttalelsen er: Et rasistisk og fremmedfiendtlig angrep mot demokratiske kongresskvinner, sier Elizabeth Warren.