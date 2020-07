– Det fine med å begynne dagen med en joggetur, er at ingenting kan bli verre resten av dagen

Koronaviruset ble en vekker for britenes statsminister. Nå vil han hjelpe folket ned i vekt uten å være «i overkant sjefete eller barnepikeaktig».

Britenes statsminister Boris Johnson sier han allerede har gått ned over seks kilo. Her fra en cricketkamp i 2016. PHIL NOBLE / Reuters / NTB Scanpix

Storbritannias statsminister Boris Johnson oppfordrer nå britene til å gå ned i vekt.

Mandag morgen la han frem en slankekur for britene under navnet «Bedre helse». Som inspirasjon og eksempel bruker han seg selv.

– Jeg har ønsket å gå ned i vekt i evigheter. Som mange andre, sliter jeg med at jeg går opp og ned i vekt. Siden jeg ble frisk av koronaviruset har jeg jevnt og trutt bygget opp helsen min, sier Johnson i et videoklipp på Twitter.

Britiske myndigheter lanserer nå en kampanje for å redusere overvektsproblemet i den britiske befolkningen. Blant tiltakene er:

Forbud mot TV-reklame for junk food før klokken 21.

Annonser med tilbud av typen «kjøp én, få en gratis», skal ikke være lovlig.

Kaloriinnhold må opplyses på menyer.

Regulering av hvor i butikkene mat med høyt sukker- og fettinnhold kan plasseres.

– Jeg var for tykk

Statsministeren forteller at han allerede har gått ned over seks kilo og at han var «altfor overvektig» da han ble lagt inn på intensivavdeling. Ifølge avisen The Sun veide han 110 kilo da han ble innlagt på St. Thomas Hospital 6. april i år.

– Jeg var for tykk, sier en ærlig Johnson.

Nå starter han dagen med en rolig løpetur med hunden.

– Det fine med å begynne dagen med en joggetur, er at ingenting kan bli verre resten av dagen.

Johnson ønsker å legge vekt på at man med små tiltak kan føle seg bedre, pleie sin egen helse og avlaste det britiske helsevesenet.

Boris Johnson hilser på sykepleier Marina Marquis under et besøk ved Tollgate medisinske senter i London. JEREMY SELWYN / Pool Evening Standard

– Med strategien «Bedre helse» ønsker vi å hjelpe folk til å gå ned litt i vekt, men ikke på en i overkant sjefete eller barnepikeaktig måte håper jeg, sier Johnson.

Britenes statsminister ble lagt inn på sykehus i begynnelsen av april etter å ha testet positivt på koronaviruset. Han ble skrevet ut etter seks døgn, hvorav to av dem var på intensivavdeling der han fikk oksygenbehandling.

– Jeg kan ikke takke dem (de ansatte på sykehuset, journ.anm.) nok. Jeg skylder dem livet mitt, sa Johnson i en uttalelse dagen før han ble skrevet ut.

Vil forby reklame for junk food før klokken 21

«Bedre helse»-kampanjen som britiske myndigheter lanserte mandag lanserte skal bidra til å bekjempe «overvektsbomben» i landet ved å hjelpe britene til et sunnere kosthold og en mer aktiv livsstil.

Et av tiltakene er å forby TV-reklame for junk food før klokken 21 om kvelden. Det skal heller ikke være lov å annonsere med tilbud av typen «kjøp én, få en gratis» og kaloriinnhold må opplyses på menyer.

Den nye helsestrategien innebærer også regulering av hvor i butikkene mat med høyt sukker- og fettinnhold kan plasseres, skriver BBC.

Ifølge den britiske rikskringkasteren er det økende bevis på en kobling mellom overvekt og risiko for kritisk sykdom ved smitte av covid-19.

Boris Johnson på løpetur med hunden Dilyn i London 25. mai i år. The Sun/News Licensing/NTB Scanpix

En statistikk fra den britiske regjeringen viser at nesten 8 prosent av kritisk syke pasienter på intensivavdelinger har vært sykelig overvektige, mot 2,9 prosent av befolkningen generelt.

Avisen The Guardian skriver at det også kan bli forbudt å annonsere for junk food på internett.

En offisiell statistikk fra det britiske helsevesenet NHS viser at 63 prosent av alle voksne briter enten overvektige eller led av fedme i 2018.

Storbritannia er hardt rammet av koronapandemien. Så langt er over 300.000 personer bekreftet smittet, og over 45.000 personer i øyriket har dødd som følge av covid-19.