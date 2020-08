Lukasjenko hevder motstanderne planlegger massakre

Hviterusslands pressede president Aleksandr Lukasjenko hevder at hans motstandere forsøker å organisere en massakre i Minsk før presidentvalget.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko holdt en tale til nasjonen få dager før valget, der han utfordres av en 37-årig kvinne som på få uker har fått en stor tilhengerskare. Andrey Pokumeiko/BelTA Pool Photo via AP / NTB scanpix

– Så langt er det ingen åpen krigføring, men et forsøk på å organisere en massakre i sentrum av Minsk er allerede åpenbart, sa den autoritære lederen som stiller til valg for en sjette periode, i en tale til nasjonen tirsdag.

Han la ikke fram noen beviser for påstandene som kom samme dag som forhåndstemmingen begynte foran søndagens presidentvalg. 33 personer som påstås å være russiske leiesoldater sendt på oppdrag for å destabilisere Hviterussland, ble pågrepet av myndighetene sist uke.

To av Lukasjenkos fremste utfordrere er fengslet. En tredje har flyktet til nabolandet Russland, og flere hundre demonstranter er pågrepet de siste ukene.

Store demonstrasjoner

Lukasjenkos fremste motkandidat er dermed 37 år gamle Svetlana Tikhanovskaja, som stiller til presidentvalg etter at mannen hennes ble fengslet. Forrige uke demonstrerte over 30.000 av hennes tilhengere mot Lukasjenko i hovedstaden Minsk.

Tikhanovskaja har holdt folkemøter med stort publikum over hele Hviterussland i det som omtales som et uttrykk uten sidestykke for frustrasjon i befolkningen over Lukasjenkos styre.

– Jeg elsker mannen min svært høyt, så jeg viderefører det han begynte på. Jeg elsker hviterussere, og jeg vil gi dem muligheten til å ha et alternativ, sier 37-åringen, som er hjemmeværende mor, men utdannet engelsklærer.

Barna sendt ut

Mannen hennes, den populære Youtube-bloggeren Sergej Tikhanovskij, ble pågrepet før han rakk å registrere seg som presidentkandidat i tide. Etter å ha diskvalifisert to sterke kandidater, ble Tikhanovskaja overraskende godkjent av valgkommisjonen.

Bloggeren ble anklaget for å planlegge opprør og samarbeide med russiske leiesoldater, påstander som Tikhanovskaja kaller «svært skumle». 37-åringen legger ikke skjul på at hun har mottatt trusler, og parets barn på fem og ti år, er sendt til utlandet for sikkerhets skyld.

Tikhanovskaja understreker at dersom hun blir valgt, vil hun sørge for at ektemannen og andre fengslede opposisjonelle slippes fri, samt at det holdes nye valg.

Lover dobbel lønn

– Ingen tviler på at Lukasjenko vil gjøre hva som trengs for å klamre seg til makten, skriver den politiske analytikeren Artjom Shraibman i en kommentar publisert av tenketanken Carnegie Moscow Center.

Når Lukasjenko «uunngåelig utropes til vinner med tradisjonelle 80 prosent av stemmene på valgdagen, er det lite sannsynlig at allerede misfornøyde hviterussere vil godta det. Det betyr at det trolig blir mer protester og mer undertrykkelse», skriver Shraibman.

Anklager Russland for løgn

I tirsdagens tale forsikret presidenten at Russland er og fortsatt vil være landets nærmeste allierte, på tross av anklagene om russiske leiesoldater.

President Vladimir Putins talsmann har beskrevet de rundt 30 mennene som medlemmer av et privat sikkerhetsselskap, som var på vei til et tredjeland, og har bedt om at de umiddelbart løslates.

Det mener Lukasjenko er løgner, og han hevder at de pågrepne mennene har «fortalt alt sammen».

– La meg redde landet. Om et år eller to vil vi roe ned denne situasjonen og gjøre det som det hviterussiske folket trenger, sa en følelsesladd Lukasjenko.

Lukasjenko, som nå har hatt makten i et kvart århundre, lovet samtidig å doble den nasjonale gjennomsnittslønna i løpet av de neste fem årene.

Lukasjenko har fra første stund forsøkt å avdramatisere koronapandemien. Tidligere i år ba han befolkningen om å fortsette å jobbe gjennom krisen, for ellers ville økonomien bli en verre fiende enn selve viruset.

Den tidligere sovjetrepublikken mellom Russland og EU-landet Polen er et av Europas fattigste land. Lukasjenko mener statlige investeringsinsentiver vil kunne sikre den lovede lønnsøkningen. Han lover dessuten «utslette landets avhengighet av olje og gass».

