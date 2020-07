WHO slår tilbake mot USAs korrupsjonsanklager

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sier de avviser personangrep og ubegrunnede anklager i kjølvannet av USAs utenriksminister Mike Pompeos siste anklager.

USAs utenriksminister Mike Pompeo har anklaget WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus (bildet) for å være «kjøpt» av Kina. Salvatore Di Nolfi / Keystone / AP / NTB scanpix

NTB-DPA

Nå nettopp

Pompeo skal ha framsatt påstanden om at WHO er «kjøpt» av Kina under et møte med spesielt inviterte folkevalgte i London tirsdag, og han hevdet at anklagen mot WHO-sjefen er basert på solid etterretning, skriver The Times.

The Telegraph gjengir også Pompeos påstand om at Tedros «ble kjøpt av de kinesiske regjeringen».

– WHO er ikke kjent med en slik påstand, men vi avviser på det sterkeste personangrep og ubegrunnede påstander, sier WHO i en uttalelse.

De oppfordrer samtidig land til å rette oppmerksomheten mot å bekjempe pandemien.

