Minst fem omkom i uvær i Hellas

Minst fem mennesker, blant dem en baby og et eldre par, mistet livet under et kraftig uvær og flom på øya Evvia sentralt i Hellas, opplyser myndighetene.

En av gatene i landsbyen Politika etter uværet som herjet på øya Evvia natt til søndag. Yorgos Karahalis / AP / NTB scanpix

NTB-AP-DPA

Titalls mennesker ble fanget i boliger og biler som følge av flommen søndag.

Politiet sier to personer i 80-årene ble funnet bevisstløse i sitt oversvømte hjem i landsbyen Politika søndag morgen. En åtte måneder gammel baby ble funnet død i første etasje i en leilighet i samme landsby, som ligger rundt 100 kilometer nord for Aten.

En talsmann for den greske regjeringen opplyser at det er ytterligere to dødsfall og at to andre er savnet etter uværet.

En kvinne sitter utenfor sitt hjem i Politika på Evvia, der redningsmannskaper evakuerte rundt 50 mennesker som var fanget i boliger eller biler som følge av uværet. Yorgos Karahalis / AP / NTB scanpix

