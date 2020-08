Microsoft har avklart mulig Tiktok-kjøp med Donald Trump

Datagiganten Microsoft opplyser søndag at den har avklart videre forhandlinger om kjøp av videotjenesten Tiktok med president Donald Trump.

Etter at president Donald Trump sa han ville forby den populære videodelingsappen Tiktok på grunn av hensynet til USAs sikkerhet, har Microsoft forsøkt å kjøpe den amerikanske delen av virksomheten. AP/ NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

I en uttalelse skriver Microsoft det fortsetter samtalene med den kinesiskeide videodelingsappen Tiktok for å kjøpe deres virksomhet i USA.

– Etter en samtale mellom Microsofts administrerende direktør Satya Nadella og president Donald Trump, er Microsoft villig til å fortsette diskusjoner for et mulig kjøp av Tiktok i USA, skiver selskapet.

Natt til mandag meldte nyhetsbyrået Reuters at president Donald Trump har gitt eierne av Tiktok, kinesiske ByteDance, en frist på 45 dager, til 15. september, med å komme til enighet med Microsoft om et salg.

Trump sa lørdag at han vil forby den populære appen i USA, med henvisning til sikkerhetshensyn. Ifølge utenriksminister Mike Pompeo er videoappen blant kinesiske programvareselskaper som «gir opplysninger direkte til det kinesiske kommunistpartiet og landets sikkerhetstjenester», og han peker på opplysninger som ansiktsgjenkjenning, telefonnumre og informasjon om venner.

– Dette er opplysninger som er en del av den nasjonale sikkerheten, det er del av privatlivet til det amerikanske folk, sier Pompeo som varslet at president Trumps kunngjøring om å forby Tiktok vil komme snart.

Det kinesiske selskapet Bytedance, som eier Tiktok, sendte natt til mandag ut en melding om det hadde støtt på «komplekse og uante vanskeligheter» i arbeidet med å bli et globalt selskap. I uttalelsen beskyldte Bytedance også amerikanske Facebook for plagiat og for å sverte dem, skriver Reuters.