Frykten øker for en opptrapping av konflikten mellom Israel og Iran-støttede Hizbollah etter at det søndag ble skutt flere missiler fra Libanon mot israelske militærmål.

Hizbollah hevdet å ha ødelagt en israelsk stridsvogn og drept israelske soldater i missilangrepet, men det israelske militæret avviser påstanden om at noen ble drept.

Det bekrefter imidlertid at det ble skutt flere missiler fra Libanon mot en israelsk militærbase og militærkjøretøy.

– Flere treff kan bekreftes, og vi svarer med ild mot kilden til ilden og mot mål sør i Libanon, heter det i en uttalelse fra det israelske militæret.

Ifølge den libanesiske hæren har Israel svart med å skyte 40 raketter mot det sørlige Libanon.

Søndag kveld sier en talsmann for det israelske militæret at angrepene er over men at «den strategiske situasjonen fortsatt vedvarer».

Spenningen har økt de siste dagene mellom Israel og erkefienden Hizbollah, som støttes av Iran.

Lørdag kunngjorde Hizbollah-leder Hassan Nasrallah at de ville hevne det israelske droneangrepet mot bevegelsens hovedkvarter i Libanons hovedstad Beirut forrige helg.

Onsdag opplyste den libanesiske hæren at den hadde skutt mot tre israelske droner som var i libanesisk luftrom.