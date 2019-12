SISTE: Opptellingen fredag morgen bekrefter at De konservative sikrer et flertall i Parlamentet. Stemmene telles fortsatt, men Sky News melder at foreløpige resultater viser 359 mandater, mens Labour får 203.

Det kreves 326 seter for å få et flertall i Parlamentet, som har 650 seter.

Valget handlet ikke bare om hvem som skulle være statsminister. Det handlet om brexit, kaoset i Underhuset og to politiske ledere som både er elsket og hatet i egne parti.

Valgdagsmålingen ga en overraskende sterk seier til De konservative. De første enkeltresultatene bekreftet tendensen. Valgkretsen Blyth Valley i Nord-England stemte blått for første gang siden 1950.

På bakgrunn av valgdagsmålingen og opptalte stemmer fredag morgen kan vi si følgende:

1. Overraskende stort flertall

Boris Johnson skrev ut nyvalg for å få et styringsdyktig flertall bak seg. Nå kan han ha fått det største konservative flertallet siden Margaret Thatcher i 1987.

Johnson sa selv i natt at De konservative har fått et nytt kraftfullt mandat til å få brexit unnagjort.

– Jeg vil takke folket i landet som stemte i et desembervalg. Det er et historisk valg, fortsatte han.

Han sa det «historiske valget» vil tillate regjeringen å «respektere den demokratiske viljen til folket», og sikter til at 52 prosent av britene stemte for brexit i 2016.

Professor Patrick Dunleavy ved London School of Economics sa i natt at resultatet gir Johnson stort handlingsrom, men at det gjenstår å se hva slags leder han blir.

– Siden han ble valgt som leder har han hatt fire ulike ansikter. Han har gått fra å være den hyggelige fyren du har lyst å drikke øl med, til en ekstremt polariserende leder, til en leder som ønsket å skape «one nation party» og til en liberal London-ordfører-type, sier Dunleavy.

Men han peker på at Johnson nå har et samlet parti bak seg, og at mange av de nyvalgte er pro-brexit og pro-business. At han klarte å bryte «den røde muren» i Nord-England og kapret tidligere arbeiderpartivelgere, tror Dunleavy vil føre til at Johnson vil føre en politikk som vil ta mer hensyn til denne velgergruppen.

REUTERS/Henry Nicholls / NTB scanpix

2. Verst siden krigen for Labour

Det britiske arbeiderpartiet ser ut til å ha gjort sitt verste valg på mange tiår. Foreløpige tall viser at de går fra 262 til 201 seter i Underhuset. Blant annet ser det særlig ut til partiet har mistet mange tradisjonelle arbeiderpartivelger i industriområder som stemte for brexit i 2016. Disse har nå stemt blått.

Oppgjøret og skyldfordelingen i partiet etter det katastrofale valget har allerede startet. Flere mener brexit har overskygget alt annet i denne valgkampen. Hittil har valget i 1983, da Labour kun fikk 209 seter, vært sett på som bunnivået. Nå må man lenger tilbake.

Natt til fredag varslet Jeremy Corbyn at han ikke kommer til å lede partiet i et nytt valg, selv om han ikke trekker seg som partileder umiddelbart.

– Dette har selvfølgelig vært en veldig skuffende kveld for partiet. Men jeg vil si følgende: I valgkampen leverte vi et partiprogram om håp. Uansett så har brexit polarisert debatten så mye at det har overgått de normale politiske debattene, sa Corbyn.

Professor Sara Hobolt ved London School of Economics mener at valget ikke bare vil føre til lederskifte i Labour.

– Men mer interessant enn om Labour-leder Jeremy Corbyn vil overleve, er hvilken retning Labour nå vil ta. Vil Labour nå vende tilbake til det politiske sentrum? Vil det igjen bli «a new Labour»?, sier Hobolt.

Hannah McKay / Reuters

3. Hva nå med brexit?

Boris Johnsons slagord for valgkampen var «Get Brexit Done». Nå vil han ha flertallet i ryggen for skilsmisseavtalen som han forhandlet med EU. I så fall kan britene forlate EU 31. januar, hvis han hurtigbehandlet dette i Underhuset før jul.

Men førsteamanuensis Gary Love ved NTNU, som er ekspert på det konservative partiet, understreker at det er lang vei frem til en varig fremforhandlet avtale med EU. Han sier at det kan bli vanskelig å oppfylle ønsket om raske handelsavtaler og mange av de andre løftene i valgbrosjyren. Man kan heller ikke utelukke at britene til slutt forlater EU uten noe avtale, mener han.

Professor Tony Travers ved LSE mener også at problemene står i kø.

– For Boris Johnson slagord om at han vil få «brexit done», vil nå trolig raskt bli avslørt. Brexit vil ikke være avsluttet 31. januar. Det er da brexit vil begynne, sier Travis.

Scott Heppell / AP

4. Rent bord i Skottland – kanskje til ingen nytte

Det skotske nasjonalistpartiet vil ikke at Storbritannia – og Skottland – skal ut av EU. Det budskapet har falt i god jord nord på De britiske øyer. Valgdagsmålingen viser at SNP nesten har tatt alle de skotske setene i Underhuset. Labour og De konservative er nesten utradert.

Men SNP-leder Nicola Sturgeons drøm om et selvstendig Skottland virker likevel langt unna. Den konservative statsråden Michael Gove var raskt ute valgnatten og sa at det var uaktuelt med noen ny folkeavstemning om selvstendig i Skottland.

– Paradoksalt nok vil SNPs sterke resultat trolig ikke gi den uttelling partiet drømmer om. Med de konservative ved makten i London, vil Boris Johnson gjøre alt for at skottene ikke skal få sin folkeavstemning. Man kan allerede høre argumentasjonen om at det da vil komme en grense mellom Skottland og England. At handelen vil stoppe opp, at det vil toll og kontroller ved grensen, sier professor Patrick Dunleavy.

Fredag morgen er det klart at også Liberaldemokratenes leder Jo Swinson har mistet setet sitt i East Dunbartonshire til SNP.

– Det ser ut til at Boris Johnson får flertall. Og det er åpenbart en god kveld for SNP. Noen vil feire bølgen av nasjonalisme som har skyllet over begge sier av grensen, sa hun i sin tale. De foreløpige resultatene gir Liberaldemokratene 9 seter i Parlamentet.

Matt Dunham / AP

5. Hva skjedde med Nigel Farage?

Den tidligere UKIP-lederen Nigel Farage er blitt tildelt mye av æren og skylden for at EU-spørsmålet ble satt på spissen i Storbritannia. Det nystartede brexitpartiet hans gjorde et brakvalg i nettopp EU-valget i vår. Men mye tyder på at det ikke kommer inn i Underhuset. Farage har fått kritikk internt for at partiet ikke ville stille i valgkretser der de kunne ta seter på bekostning av De konservative. Men han sa i natt at han ikke angrer på beslutningen.

– Hvis vi får gjennom brexit, har vi gjort en god jobb, sier Farage til BBC.

Farage sier han nå vurderer å ta farvel til livet som politiker.

– La oss se hvor vi er om seks måneder. Det kan hende jeg må ta hatten min og gå, sier han.