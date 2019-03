16 år gamle Seng Moon skulle ta taxi til en ny jobb som kokk i den kinesiske Yunnan-provinsen. Svigerinnen som hadde skaffet henne jobben, var med. Hun ga Moon en bilsyketablett. Moon sovnet umiddelbart.

Da hun våknet, var hendene bundet bak ryggen. Hun var fremme i Kina. Der ble hun etter hvert sendt til en kinesisk familie som låste henne inne med hendene bundet.

– Hver gang den kinesiske mannen kom med mat, voldtok han meg, forteller Moon til Human Rights Watch.

To måneder senere ble hun introdusert for mannen som hadde voldtatt henne.

«Dette er din nye ektemann. Vær snille med hverandre og skap en lykkelig familie», var beskjeden hun fikk fra svigerfaren.

Den ferske Human Rights Watch rapporten, Gi oss et barn og vi vil slippe deg fri, forteller om unge Kachin-kvinner som blir solgt til enslige kinesiske menn.

Fakta: Kachin-konflikten Kachin er en delstat i nordlige Myanmar som grenser mot Kina og India. Siden gjenopptagelsen av konflikten i 2011 har tusenvis blitt drept, og hundretusenvis er drevet på flukt. Kachin-folket er en sammensetning av seks etniske grupper. Siden 1961 har Kachin Independence Army (KIA) kjempet for mer selvbestemmelse Unntaket var en våpenhvile som fant sted mellom 1994 og 2011. Kilde: Store norske leksikon/Fredsforskningsinstituttet

– Helt klart en konsekvens av krig

Etter en langvarig konflikt mellom opprørsgruppen Kachin Independence army (KIA) og militæret i Myanmar er over 100.000 blitt internt fordrevet i grenseområdene mellom Myanmar og Kina.

– De bor i midlertidige leirer med lite tilgang til mat og arbeid. Det gjør dem sårbare for menneskehandel og er helt klart en konsekvens av krig, forteller Marte Nilsen som er seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet.

HRW- rapporten forteller om harde kår i flyktningleirene. Hver 45. dag får familiene tildelt risrasjoner som skal holde til to kopper ris pr. person pr. dag. I tillegg får de ca. 60 kroner som skal holde til matvarer i 45 dager. Mange er desperate og drar til Kina for å få jobb.

Mange av jobbene er reelle, men innimellom er det en felle satt opp av menneskehandlere. Disse har som formål å selge kvinnene eller jentene som bruder til enslige kinesiske menn.

HRW har snakket med 37 kvinner av Kachin-folket som er blitt solgt til kinesiske menn og har klart å rømme. De aller fleste har måttet rømme uten barna som de har født i fangenskap.

Da Moon sa til sin ektemann at hun ville dra, sa han at det var ingenting som stoppet henne, men barnet hans måtte hun etterlate.

Måtte etterlate sønnen

I fjor høst møtte nyhetsbyrået AP, Marip Lu. Hun var også blitt dopet ned, bortført og solgt av menneskehandlere.

Hun forteller at hun ble banket opp, misbrukt og til slutt solgt til en mentalt ustabil mann.

I tillegg til å bli mishandlet av mannen, ble hun også banket opp av familien hans. På et tidspunkt ble hun vekket midt på natten av familien, og de tvang henne inn på soverommet til det som var mannen hennes. Der voldtok han henne flere ganger mens familien så på, forteller hun til AP.

Lu fikk en sønn med ham, noe som gjorde det vanskeligere å rømme.

Men etter seks år med mishandling bestemte hun seg til slutt for å flykte. Nå ønsker hun mer enn alt annet å forsøke å få tilbake sønnen sin.

Massevoldtekter og massedrap i Myanmar

Militæret i Myanmar beskyldes for å ha brukt brutale metoder for å holde opposisjonsgrupper som KIA nede.

– De har ikke bare gått etter væpnede grupper, men lokalbefolkningen er også blitt angrepet i et forsøk på å undergrave lokal støtte til opprørsgruppene, forteller Marte Nilsen.

Hun sier at forfølgelsene har involvert massevoldtekter, massedrap og nedbrenning av landsbyer.

Mange land forsøker å støtte fredsprosessen i Myanmar, men det har vært lite fremgang de siste årene.

– I dag er det Kina som har størst innflytelse på myndighetene, militæret og de væpnede gruppene, og Kina legger nå mye press på partene for å få til en løsning, sier Nilsen.

Hun legger til at Kina også har betydelige strategiske og økonomiske interesser i Kachin og i Myanmar.

Redd for å bli funnet

Seng Moon ville flykte med sønnen sin. To år etter at hun ble solgt til Kina, møtte hun en Kachin-kvinne på markedet som ga henne 1000 yuan (1500 norske kroner) for at hun skulle komme seg tilbake til Myanmar. Moon fikk senere hjelp av en kinesisk kvinne til å krysse grensen. Hun kom seg tilbake til Myanmar med sønnen sin.

Men når HRW intervjuer henne i flyktningleiren sier hun at hun er redd.

– Jeg er redd for at den kinesiske familien skal finne meg.