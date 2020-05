Trump tar malariamedisin for å unngå å bli koronasyk

Trump sier han har tatt medisinen daglig i halvannen uke. Videre sier han at han testes for covid-19 daglig og at han ikke har noen symptomer.

– Jeg tar en pille hver dag. Jeg tar det fordi jeg tror det er bra. Jeg har hørt mange bra fortellinger, sa Trump uten forvarsel da han møtte mediene for å snakke om krisen i den amerikanske restaurantbransjen som følge av virusutbruddet.

Det er ikke vitenskapelig bevist at hydroksyklorokin har effekt mot koronaviruset, men det er foretatt flere upubliserte studier, blant annet i Kina og Frankrike, uten de strenge kravene som stilles til utprøving av legemidler.

Disse testene antyder at klorokin kan redusere virusnivåene hos pasienter som har koronaviruset.

Spurte legen

– Du vil bli forundret over hvor mange som bruker dette, særlig folk som arbeider i førstelinje. Mange, mange tar det. Jeg tar det tilfeldigvis, sa Trump til pressefolkene og understreket at han bruker medisinen i samråd med legen i Det hvite hus, men at det var han selv som tok initiativ til bruken.

– Jeg spurte ham: «Hva synes du?» og han svarte: «Hvis du vil». Jeg sa da «Ja, det vil jeg», sa presidenten, som også fortalte at han tar pillen sammen med sinktilskudd.

Trump har ofte nedtonet alvorligheten av sykdommen og flere ganger nektet å bruke ansiktsmaske i strid med egne føderale regler. Han blir daglig testet for smitte, men nylig ble det kjent at pressesekretæren til visepresident Mike Pence hadde testet positivt for koronaviruset.

Bivirkninger

Hydroksyklorokin er en eldre malariamedisin og brukes i dag mot revmatisme, systemisk lupus og Sjøgrens syndrom.

Trump-administrasjonen godkjente tidligere i år at leger kan skrive ut resept på legemiddelet til behandling av covid-19-syke pasienter. Det amerikanske mattilsynet FDA har imidlertid advart mot bruken av legemiddelet for å forhindre eller behandle covid-19 og begrunnet det med faren for alvorlige bivirkninger som hjerterytmeforstyrrelser.