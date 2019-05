Trumps varslede tolløkning har nå trådt i kraft: Kina har lovet «nødvendige mottiltak»

For bare en knapp uke siden så det ut til at handelskrigen mellom de to nasjonene gikk mot slutten. Nå kan brått måneder med samarbeid kan gå til spille.

Handelskrigen har tilsammen kostet de to landene flere milliarder kroner. Torsdag startet forhandlingsmøtet med Trump og Kinas handelsutsending Liu He startet i Washington torsdag klokken 17.00 lokal tid. Tolløkningen var ventet å starte ved midnatt, natt til fredag, ifølge The New York Times.

Nå har president Trumps varslede tolløkning trådt i kraft.

Søndag sendte den amerikanske presidenten ut to meldinger på Twitter som skapte uro på verdensbørsene. I meldingene anklager han Kina for å ha trukket seg fra avtaler.

En økning fra 10 til 25 prosent på kinesiske varer til en verdi av 200 milliarder kroner er dermed innført.

Varene som blir påvirket av tolløkningen inkluderer møbler, matarer og kofferter, melder NTB. De som umiddelbart vil bli rammet er amerikanske importører og forbrukere.

Tollinnføringen vil kunne skape nye spenninger mellom USA og Kina, men samtalene mellom partene skal fortsette fredag. Kina har varslet at de vil komme med «nødvendige mottiltak». Det er enda ikke spesiefisert hva dette vil innebære.

Fakta: Handelskrigen mellom Kina og USA Januar 2018: USA innfører 20–50 prosent toll på all import av vaskemaskiner og 30 prosent på solcellepaneler verdt tilsammen 10 milliarder dollar. Mars 2018: USA innfører 25 prosent toll på all import av stål og 10 prosent på aluminium verdt tilsammen 50 milliarder kroner, men med unntak for enkelte land. Juni 2018: USA innfører 25 prosent toll på kinesisk vareimport verdt 50 milliarder dollar. Kineserne svarer med 25 prosent toll på amerikanske varer av samme verdi. September 2018: USA innfører 10 prosent toll på kinesiske varer verdt 200 milliarder dollar. Kina svarer med 10–25 prosent toll på amerikanske varer verdt 60 milliarder dollar. USA hadde varslet at tollen på «september-varene» ville bli økt fra 10 til 25 prosent 1. januar i år. Dette er utsatt. Samlet vareimport fra Kina til USA i 2018 (anslag): 526 milliarder dollar. Tilsvarende fra USA til Kina: 154 milliarder kroner. Kilde: DNB Markets

Strøk ut store deler av avtaleskisse

Selv om søndagens Twitter-meldinger fra Trump kom som et sjokk for mange, viser det seg i ettertid at truslene om tolløkning ikke kom uprovosert.

Onsdag skrev Reuters at et dokument ble sendt fra Beijing til Washington forrige uke, med svar til en 150 sider lang skisse av en handelsavtale. Kina skal imidlertid ha strøket ut store deler av avtalen de to partene hadde jobbet med. Ifølge Reuters’ kilder skal delene som ble tatt bort fra avtalen, være USAs hovedkrav for forhandlingene.

I hvert av avtalens totalt syv kapitler skal Kina ha tatt bort deres forpliktelser til å endre de lovene som drev USA til å starte handelskrigen: at statlige selskaper skal styres etter markedsprinsipper, reduserte subsidier og umiddelbar stans i angivelig tyveri av amerikansk teknologi.

Vil møtes på halvveien

På en pressekonferanse i Beijing torsdag benektet talsperson for Kinas handelsdepartement Gao Feng, at Kina har brutt noen avtaler.

– Kina setter troverdighet høyt, og vi holder våre løfter. Det har aldri endret seg, sa han ifølge Reuters. Feng skal også ha sagt at de håper at Kina og USA kan møtes på halvveien.

– Vi håper vi kan komme frem til en løsning der begge parter respekteres, mente han.

Løsning fremdeles mulig

Torsdag kveld skrev nyhetsbyrået AFP på Twitter at Trump skal ha mottatt det han selv omtaler som et «vakkert brev» fra Kinas president Jinping Xi angående forhandlingene, og at han mener en handelsavtale fremdeles er mulig.

– Jeg vet ikke hva som vil skje. Vi kommer til å finne mer ut om Kina i kveld, og jeg tror dere kommer til å bli veldig imponerte til slutt, sa Trump under en samling i Det hvite hus torsdag, skriver The New York Times.

Dette skjedde imidlertid før tollendringen ble realitet natt til fredag.

Tror forhandlingene vil utsettes

Ole André Kjennerud er analytiker i DNB Markets og har kinesisk økonomi som spesialfelt. Han tviler på at torsdagens forhandlinger vil lede noen vei.

– Kina har gått tilbake på så mange av hovedkravene til USA, og alt ser ut til at USA vil gjennomføre tolløkningen. Det skaper ikke et klima for forhandling, mener han.

Etter det Kjennerud erfarer, er det mer sannsynlig at forhandlingene vil legges på is over en periode, og at partene vil være nødt til å starte på nytt med handelsavtalen.

– Hvor lenge forhandlingene kan bli utsatt, er vanskelig å si, men det virker som at begge landene er rustet for at dette vil pågå over lang tid, forteller han.