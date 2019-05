Delstaten Georgia er de siste årene blitt et førstevalg for mange TV- og filmproduksjoner på grunn av sine gunstige incentivordninger. Hvert eneste år legger produksjonsselskapene igjen flere milliarder dollar i delstaten – i bytte mot store skattefradrag.

Nå risikerer Georgia å miste filmindustriens gunst. Tre av verdens største underholdningsselskaper har i løpet av de siste dagene gått ut mot den nye abortloven i delstaten.

Den såkalte hjerteslag-loven begrenser abort til de første seks ukene av graviditeten. I praksis betyr det at kvinner risikerer å ikke vite at de er gravide før det er for sent å ta abort.

Både Disney, Netflix og Warnermedia varsler nå at de vil vurdere å trekke sine produksjoner ut av Georgia hvis den nye loven trer i kraft. Det samme truer flere andre produksjonsselskaper med.

Fakta: Filmindustrien i Georgia Dersom et produksjonsselskap legger igjen minst 500.000 dollar når den filmer i delstaten Georgia, kan produksjonen få opp mot 30 prosent skattefradrag. I perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018 var det 455 slike TV- og filmproduksjoner i Georgia. Disse produksjonene brukte minst 2,7 milliarder dollar i delstaten. Georgia har på sin side gitt produksjonsselskapene 800 millioner dollar i skattefradrag. X

– Vi følger nøye med

Georgia er en av flere konservative delstater som den siste tiden har vurdert eller innført strenge abortlover. Samtlige forbud er så langt brakt inn for domstolene. Det er ikke kommet en avgjørelse om Georgias lovforslag ennå, men en domstol i Mississippi stanset nylig et tilsvarende forslag der.

Dersom Georgias forslag overlever domstolenes behandling, vil den nye loven tre i kraft fra 1. januar 2020. Det vil gjøre det svært vanskelig for Disney å filme i Georgia, sier administrerende direktør Bob Iger i et intervju med Reuters.

– Jeg tviler på at vi vil det, sier Iger til nyhetsbyrået.

– Jeg tror mange av våre ansatte ikke kommer til å ville jobbe der, og vi må ivareta deres ønsker. Vi følger nøye med på situasjonen.

Flere av Disneys aller største braksuksesser, inkludert Black Panther og Avengers: Endgame, er filmet i Georgia.

Gary Cameron, Reuters/NTB scanpix

Giganter tar opp kampen

Disneys uttalelse kommer i kjølvannet av et lignende utspill fra Netflix, som blant annet har filmet seriesuksessen Stranger Things i Georgia. Innholdssjef Ted Sarandos sier i en uttalelse at Netflix vil revurdere alle sine investeringer i Georgia dersom abortloven trer i kraft.

– Det er mange kvinner som jobber med våre produksjoner i Georgia. Deres rettigheter, og millioner av andres, vil bli svært innskrenket med denne loven, sier Sarandos. Ifølge innholdssjefen vil Netflix kjempe mot at loven trår i kraft og også vurdere rettslige skritt.

Flere skuespillere i Netflix' produksjoner har dessuten sagt at de vil boikotte fremtidig filming i Georgia. Alyssa Milano, som var den første som oppfordret sine følgere til å dele historier under emneknaggen #metoo, er blant dem.

Richard Shotwell, AP/NTB scanpix

Torsdag denne uken kom også en tredje gigant på banen, Warnermedia, som eier blant annet HBO, Warner Bros og DC Comics. I likhet med Netflix og Disney sier Warnermedia at de vil revurdere Georgia som produksjonssted dersom loven trår i kraft.

Også NBCUniversal, CBS, AMC, Sony og Viacom har gitt uttrykk for at den nye abortloven kan få konsekvenser. AMC har blant annet produsert zombieserien The Walking Dead, som har gjort byen Sonoia i Georgia til en turristattraksjon. Administrerende direktør Bill Block i produksjonsselskapet Miramax sier også han vil lete etter nye steder å filme:

– Slike tilbakeskuende og intolerante lovforslag vil være sterkt avskrekkende når vi vurderer hvor vi skal legge fremtidige TV- og filmproduksjoner, sier han til Wall Street Journal.

Lovens støttespillere mener på sin side at trusselen om boikott er hyklersk og viser til at både Netflix og Disney har forretninger i Egypt, der abort er ulovlig, og i Kina, der muslimske uigurer holdes i interneringsleir.

Andre har tatt til orde for at produksjonsselskapene i så fall også må boikotte Nord-Irland, som har en av Europas strengeste abortlover, der blant annet Game of Thrones er spilt inn.

Chris Aluka Berry, Reuters/NTB scanpix

Frykter for jobben

Etter produksjonsselskapenes utspill har Buzzfeed News snakket med flere som jobber med film og TV i Georgia. Flere frykter at de vil miste jobben dersom de store selskapene trekker seg ut.

– Det kommer ikke til å påvirke politikerne eller skuespillerne. De kommer til å jobbe andre steder som de alltid har gjort. Men det kommer til å ødelegge oss, sier en 39-årig produksjonsassistent som flyttet til Georgia for å jobbe i bransjen.

En 38-årig tekniker stemmer i:

– Vi stemte ikke for denne loven, og vi skal ikke måtte lide for det politikerne har bestemt.