Følg den åpne høringen direkte: Trump snakket om «etterforskningene» på telefonen

Saken oppdateres.

Kongresspolitikere i tre komiteer har siden slutten av september gransket president Donald Trump. Spørsmålet er om han utnyttet sin stilling til å presse et annet land, Ukraina, til å sverte hans politiske rival Joe Biden. Onsdag startet de åpne høringene i riksrettsgranskningen av presidenten.

Først ut var den høytstående diplomaten George P. Kent.

Kent forklarte at han i løpet av 2018 og 2019 ble klar over et forsøk fra presidentens advokat, Rudy Giuliani og andre, for å sverte USAs ambassadør og diplomater i Ukraina. Bakmennene var korrupte forretningsfolk i Ukraina, anførte Kent.

– Jeg ble rystet da disse anstrengelsene bar frukter, sa Kent.

Fakta: Riksrettsgranskningen USAs president Donald Trump granskes av flere kongresskomiteer. Han mistenkes for å ha forsøkt å få et annet lands regjering til å sverte Joe Biden, en politisk rival. Sentralt i saken står en samtale mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij, der Trump gir uttrykk for at han ønsker at Ukraina etterforsker Bidens familie. Trump har siden offentlig bedt Kina granske Biden-familien. Trump avviser at han har gjort noe galt. Et simpelt flertall i Representantenes hus må til for å tiltale presidenten. I Senatet må det to tredjedelers flertall til for å dømme ham.

J. Scott Applewhite, AP / NTB scanpix

Nytt spor i Trump-granskningen

Etter at Kent hadde avgitt sitt vitnemål, var det fungerende Ukraina-ambassadør Bill Taylors tur.

Den fungerende ambassadøren brakte med seg et nytt spor.

Sist fredag fikk Taylor høre en historie fra en i sin stab. På en restaurant i Kiev 26. juli hørte vedkommende Sondland snakke med Trump på telefon. Presidenten skal ha spurt om «etterforskningene». Dette var dagen etter den omstridte telefonsamtalen mellom Trump og Zelenskyj.

Jonathan Ernst, Reuters / NTB scanpix

Ifølge Taylor var «etterforskningene» kodeordet Trumps folk brukte om Burisma og innblanding i 2016-valget. Ambassadør Sondland fortalte president Trump at ukrainerne var klare til å gå videre, fortalte Taylor.

Den stabsansatte som overhørte samtalen, spurte Sondland om hva Trump mener om Ukraina.

– Ambassadør Sondland svarte at president Trump bryr seg mer om etterforskninger av Biden-familien, fortalte Taylor.

Taylor regnes for å være et av demokratene kronvitner. Han fortalt i de lukkede høringene blant annet fra møter der skal ha kommet frem at det var Trump personlig som bestemte at militærhjelp til Ukraina skulle holdes tilbake.

Ukraina-ambassadør: Presidenten ville ha en offentlig erklæring

Taylor forklarte at i midten av juli ble han klar over at et møte i Det hvite hus for Ukrainas nyvalgte president, var avhengig av etterforskninger som presidentens folk ønsket. Kort tid senere oppdaget han at utbetalingen av penger til Ukraina var satt på vent. Etter et direktiv fra presidenten til stabssjefen til budsjettkontoret, forklarte Taylor.

Først i september ringte en opprørt Taylor til USAs EU-ambassadør Gordon Sondland, en Trump-støttespiller.

– Ambassadør Sondland fortalte meg at presidenten hadde fortalt ham at han ville ha en offentlig erklæring fra president Zelenskyj om at Ukraina ville etterforske Burisma og påstått ukrainsk innblanding i 2016-valget, sa Taylor.

Siphiwe Sibeko, Reuters / NTB scanpix

Sondland har for sin del i en revidert uttalelse etter de hemmelige høringene sagt at han «antok» dette.

Ifølge Taylor innrømmet Sondland at han ved en feil hadde fortalt ukrainerne at utbetalingen av penger og et møte i Det hvite hus forutsatte etterforskninger av Biden-familien og 2016-valget.

Forsvarer telefonsamtale mellom Trump og Zelenskij

Sentralt i granskningen står en samtale mellom Trump og hans ukrainske motpart Volodymyr Zelenskij, der Trump gir uttrykk for at han ønsker at Ukraina etterforsker Joe Bidens familie.

Devin Nunes, republikanernes leder i etterretningskomiteen, mener samtalen var helt fin og at demokratene derfor har henfalt til å gjengi og tolke den galt. Han fremholdt at heller ikke den ukrainske presidentene synes det var noe galt med samtalen.

Tok opp styreplass med Joe Biden i 2015

Under den åpne høringen ble det kjent at presidenten bryr seg mer om etterforskninger av Biden-familien, ifølge Taylor.

Da George P. Kent i 2015 ble klar over at Hunter Biden satt i styret til i det ukrainske energiselskapet Burisma, tok han opp saken med daværende visepresident Biden, forklarte Kent.

– Jeg sa at styreplassen kunne føre til oppfatninger om en interessekonflikt.

– Vil sette en standard for fremtidige presidenter

– Denne riksrettsgranskningen vil sette en standard for presidenter i fremtiden, sa demokraten Adam Schiff, leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus og granskningen av presidenten, i sitt åpningsinnlegg onsdag.

Han minnet om at Ukraina var en sårbar partner etter den russiske annekteringen av Krim og at spørsmålet for granskerne er om presidenten har utnyttet denne sårbarheten.

Alex Brandon, AP / NTB scanpix

Nunes svarte med å gå til motangrep og tegnet et bilde av demokratene som lite troverdige. Han antydet at hele saken er hevn fra eliten i Washington for at Trump seiret i valget.

– President Trump gjorde eliten i byråkratiet rasende med sin valgkamp mot pengestøtte til andre land, sa Nunes.