Nå starter den direktesendte Trump-granskningen

Kongresspolitikere i tre komiteer har siden slutten av september gransket president Donald Trump. Spørsmålet er om han utnyttet sin stilling til å presse et annet land, Ukraina, til å sverte hans politiske rival Joe Biden.

Høringen torsdag startet med den høytstående diplomaten George P. Kent.

I løpet av 2018 og 2019 ble toppdiplomaten klar over et forsøk fra presidentens advokat, Rudy Giuliani og andre, for å sverte USAs ambassadør og diplomater i Ukraina. Bakmennene var korrupte forretningsfolk i Ukraina, anførte Kent.

– Våren og sommeren ble jeg rystet da disse anstrengelsene bar frukter, sa Kent.

Midt i august ble han klar over at forsøkene på fyre opp politisk motiverte etterforskninger påvirket USAs Ukraina-politikk og at Ukrainas ønske om et møte i Det hvite hus ble brukt som brekkstang.

Toppdiplomaten har spurt Utenriksdepartementet om bistand til å vurdere hva han kan svare uten å avsløre gradert informasjon.

– UD har avvist å gi noen veiledning, sa han.

Fakta: Riksrettsgranskningen USAs president Donald Trump granskes av flere kongresskomiteer. Han mistenkes for å ha forsøkt å få et annet lands regjering til å sverte Joe Biden, en politisk rival. Sentralt i saken står en samtale mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij, der Trump gir uttrykk for at han ønsker at Ukraina etterforsker Bidens familie. Trump har siden offentlig bedt Kina granske Biden-familien. Trump avviser at han har gjort noe galt. Et simpelt flertall i Representantenes hus må til for å tiltale presidenten. I Senatet må det to tredjedelers flertall til for å dømme ham.

Vil sette en standard for fremtidige presidenter

– Denne riksrettsgranskningen vil sette en standard for presidenter i fremtiden, sa demokraten Adam Schiff, leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus og granskningen av presidenten, i sitt åpningsinnlegg onsdag.

Han minnet om at Ukraina var en sårbar partner etter den russiske annekteringen av Krim og at spørsmålet for granskerne er om presidenten har utnyttet denne sårbarheten.

Granskningslederen viste til den mye omtalte telefonsamtalen mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij, der Trump gir uttrykk for at han ønsker at Ukraina etterforsker Bidens familie.

– Hvis dette ikke er en handling verdig riksrett, hva er det, spurte Schiff.

Republikanerne til motangrep

Devin Nunes, republikanernes leder i etterretningskomiteen, gikk rett i angrep og tegnet et bilde av demokratene som lite troverdige.

Nunes, en av Trumps viktigste støttespillere i Representantenes hus, minnet om Russlandsgranskningen som han mener imploderte.

– De hemmelige høringene ble holdt i kjellere i en slags sektlignende atmosfære som en slags audition for de TV-sendte høringene nå, sa Nunes i sitt åpningsinnlegg.

Han antydet at hele saken er hevn fra eliten i Washington for at Trump seiret i valget.

– President Trump gjorde eliten i byråkratiet rasende med sin valgkamp mot pengestøtte til andre land, sa Nunes.

Hyret inn advokat for å lede utspørringen

Tre topper i USAs utenriksdepartement åpner showet denne uken. Etter at diplomaten George P. Kent har vitnet, så skal fungerende Ukraina-ambassadør Bill Taylor i ilden.

Taylor regnes for å være et av demokratene kronvitner. Han fortalt i de lukkede høringene blant annet fra møter der skal ha kommet frem at det var Trump personlig som bestemte at militærhjelp til Ukraina skulle holdes tilbake.

Demokratene har hyret inn en advokat til å gjennomføre utspørringen: Daniel Goldman. Han får 45 minutter på seg til å grille de to. Den republikanske politikeren Devin Nunes får like lang tid. Deretter kan de enkelte komitémedlemmene få fem minutter hver.

Høringen holdes i møterommet til Ways and means-komiteen i Longworth-bygningen fordi det er der det er god nok plass.

Langet ut mot politiske motstandere

Timene før høringen startet onsdag, langet Donald Trump løs mot demokratene og riksrettsgranskningen på Twitter.