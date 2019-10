Nederlagene ser ikke ut til å ha noen ende for Johnson. For tredje gang var det flere stemmer for regjeringens forslag enn mot – 299 mot 70 – men det var likevel ikke nok. De øvrige representantene avsto fra å stemme.

Det hadde Labour-ledelsen bedt sine folk om i et internt notat Reuters fikk tilgang til. Partiet ville ikke støtte regjeringen, men åpnet for at «kolleger som ønsker det, kan stemme mot forslaget».

Opposisjonen har så langt holdt igjen fordi de ville sikre seg mot en avtaleløs brexit før de gikk med på holde valg. Mandag ble det klart at EU vil gi britene den utsettelsen Johnson motvillig måtte be om, men det var altså likevel ikke nok til å få gjennom et valgvedtak.

Valgloven krever to tredels flertall for å skrive ut nyvalg, mens regjeringen for tiden ikke engang kan være sikker på å få alminnelig flertall.

Vil endre valgloven

Johnson holder fast ved at dagens situasjon er uholdbar og sa at opposisjonen ikke lenger har noen grunn til å nekte å holde valg nå som brexit er utsatt. Han sa derfor umiddelbart etter mandagens nederlag at han vil legge fram et nytt forslag, men denne gangen vil han prøve en annen fremgangsmåte.

I stedet for å be om nyvalg med hjemmel i valgloven, vil han endre loven. Dagens lov fastsetter ikke en konkret dato, men det vil Johnson endre med å tilføye én setning, som fastsetter nettopp 12. desember som valgdag.

Fordelen med det nye forslaget er at det kun kreves alminnelig flertall for endre valgloven. Risikoen – og en grunn til at regjeringen ikke har villet gjøre det tidligere – er at et lovforslag innebærer en mer omfattende prosedyre, der det også kan komme endringsforslag underveis.

Både Liberaldemokratene og det skotske nasjonalistpartiet ønsker å innføre stemmerett for 16-åringer dersom man først skal endre valgloven. Signalene fra mandagens debatt er likevel at de ikke vil sette foten ned på det punktet.

Skeptisk opposisjon

Tidligere på dagen sa en regjeringskilde til Sky News at det nye forslaget vil være «omtrent likelydende» med et forslag fra Liberaldemokraten og SNP, som ville fastsette 9. desember som valgdato. Etter debatten mandag kveld ga opposisjonen klart uttrykk for at de vil lese forslaget nøye fordi de ikke stoler på statsministeren.

Det nye forslaget skal debatteres i Underhuset tirsdag. Det må også gjennom Overhuset og få dronningens samtykke før det trer i kraft. Dermed kan regjeringen igjen havne i tidsnød.

Saken oppdateres.