NATO-kolonne angrepet i Afghanistan

31. juli 2017: En selvmordsbomber og flere væpnede menn har gått til angrep mot den irakiske ambassaden i Afghanistans hovedstad Kabul. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

24. juli 2017: Minst 26 personer ble drept og 41 såret av en bilbombe som gikk av i nærheten av en buss i et sjiamuslimsk nabolag i Kabul. Taliban-opprørere hevder å stå bak angrepet.

3. juni 2017: Minst 20 mennesker ble drept i flere eksplosjoner under en begravelse i Kabul.

31. mai 2017: Minst 150 mennesker ble drept og over flere hundre såret av en bilbombe i Kabuls ambassadestrøk, like ved den tyske ambassaden.

8. mars: Et selvmordsangrep fulgt av et militært angrep mot Afghanistans største militære sykehus kostet minst 30 menneskeliv og såret over 50. IS påtok seg ansvaret.

1. mars: Minst 16 personer ble drept og 38 såret i to angrep ved Kabuls militærskole vest i byen og foran hovedkvarteret til den afghanske etterretningstjenesten øst i byen.

7. februar: Minst 19 personer ble drept og over 40 såret i et angrep ved høyesteretts bygning i sentrum av Kabul.

10. januar: Minst 38 mennesker drept i et dobbelt bombeangrep nær nasjonalforsamlingen. Taliban har påtatt seg ansvaret.

22. desember 2016: Sju personer, deriblant to barn, ble drept da Taliban-opprørere stormet huset til en parlamentariker i Kabul.

21. november: Minst 30 mennesker drept i et selvmordsangrep mot en sjiamuslimsk moské i Kabul. IS har påtok seg ansvaret.

11. oktober: Minst 14 ble drept i et selvmordsangrep mot den største sjiamuslimske helligdommen i Kabul. IS påtok seg ansvaret.

25. august: 13 mennesker ble drept og 34 såret i et angrep mot American University i Kabul.

24. juli: Minst 80 mennesker ble drept og over 230 såret da to selvmordsbombere sprengte seg under en demonstrasjon i Kabul. IS tok på seg ansvaret for det blodigste enkeltangrepet i hovedstaden siden 2001.

19. april: Minst 64 mennesker ble drept og nær 350 såret av en selvmordsbombe etterfulgt av skyting i sentrum av Kabul. Taliban påtok seg ansvaret. (NTB)