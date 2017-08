Californias guvernør kjemper mot Trumps politikk. Onsdag fikk han offisiell støtte fra Norge.

– Vi er «slackers» sammenlignet med Norge. Vi må skjerpe oss, sier Californias miljøminister Matt Rodriguez, da han får høre at 27 prosent av bilene som ble solgt i Norge i juni var elektriske.

Rodriguez møtte den norske miljøministeren Vidar Helgesen onsdag ettermiddag i Sacramento, hovedstaden i USAs største delstat. De to skal signere en samarbeidsavtale om klima og miljø.

– Det er svært viktig for oss med internasjonal støtte til vår klimapolitikk nå, sier Rodriguez.

Senere på dagen skal Helgesen møte Californias guvernør Jerry Brown. Demokraten Brown har stått frem som en av Donald Trumps skarpeste kritikere. På møtet skal Norge slutte seg til Under 2-alliansen, som omfatter flere amerikanske delstater og byer, i tillegg til internasjonale samarbeidspartnere.

– Dette er en markering av moralsk støtte fra Norge til det arbeidet Brown og California gjør, sier Helgesen.

MARIO ANZUONI / Reuters / NTB Scanpix

Viktig budskap

Etter at Donald Trump kunngjorde at han vil trekke USA ut av Paris-avtalen i mai, fryktet mange at andre land ville følge etter. Californias guvernør Jerry Brown tok raskt til motmæle. «Trump snakker ikke for resten av Amerika» sa guvernøren, og kunngjorde at han ville arbeide for å nå Paris-målene uavhengig av Washington.

Brown har jobbet både i inn- og utland for å spre sitt budskap om motstand mot Trump-politikken. Han talte til klimaaktivister under G20-møtet i Berlin, der det kom sterk kritikk mot Trumps klimapolitikk. Han har innledet dialog med statsledere og han har reist utenlands, blant annet til Kina.

Hans ledelse på dette feltet har vært viktig i kjølvannet av Trumps tilbaketrekning fra Paris-avtalen, sier Helgesen.

– Browns budskap og lederskap er svært viktig for å forsikre det globale samfunnet om at amerikanske aktører vil fortsette å jobbe mot målene i Paris-avtalen, sier Helgesen.

Fakta: Dette er Under 2-alliansen Medlemmene i alliansen slutter seg til et mål om å redusere klimagassutslippene med 80-95 prosent innen 2050, under 1990-nivået. I alt har 175 myndigheter på nasjonalt og lokalt nivå fra til sammen 35 land signert eller sluttet seg til alliansen. Til sammen representerer disse en befolkning på 1,2 milliarder mennesker – 16 prosent av jordas befolkning og 39 prosent av den globale økonomien. I dag sluttet altså Norge seg til denne koalisjonen. KILDE: Miljødepartementet

Skal samarbeide med California

Klimaavtalen mellom Norge og California består av fire hovedstolper; klimaendringer, grønn transport, grønn energi og skogbruk.

– En slik avtale vil komme både Norge og California til gode – vi har mye å lære av hverandre. Norge har vært en pioner når det gjelder klima- og miljøpolitikk, for eksempel når det gjelder avgifter og transport. California er verdensledende på teknologi, sier Helgesen.

Det er også et stort potensial for samarbeid om batteriproduksjon og datalagring som er energikrevende, og har utviklingsmuligheter i Norge, understreker statsråden.

I tillegg ønsker Norge et samarbeid med California om tropisk skog. Californias klimakvotesystem kan gi mulighet for økonomisk støtte til dette initiativet.

Vil støtte klimatoppmøte

Brown har invitert toppledere fra hele verden til å delta på et klimatoppmøte i California neste år. Både statsledere, regionsledere, ordførere og næringslivstopper er invitert til å delta på møtet. Det ønsker Norge også å støtte, sier Helgesen.

– Vi vil tilby både støtte både når det gjelder finansiering og innhold, sier statsråden.