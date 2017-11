Russland hevdet å ha fotobevis for at USA støtter IS i Syria. Bildene var hentet fra et dataspill.

Departementet hevdet først at bildene ble tatt nær grensen mellom Syria og Irak 9. november og beskrev dem på Facebook og Twitter som «ugjendrivelige beviser for at USA beskytter kampenheter fra IS».

Flere som analyserte bildene, blant dem russiske Conflict Intelligence Team (CIT), viste til at ett av dem var hentet fra mobilspillet «AC-130 Gunship Simulator: Special OPS Squadron».

Det russiske forsvarsdepartementet la ut denne meldingen på Twitter og andre sosiale medier:

Ett av bildene viste en kolonne med kjøretøy:

Dette bilder ser imidlertid ut til å være hentet fra dette dataspillet for mobiltelefoner:

Gamle bilder fra Irak

Andre bilder så ut til å være hentet fra videoer som det irakske forsvarsdepartementet offentliggjorde i 2016, av det irakske flyvåpenets bombing av jihadister utenfor Falluja, ifølge CIT.

Another alleged @mod_russia drone image accusing US of cooperating with IS was taken from a June 2016 Iraqi MoD video showing Iraqi Air Force bombing IS near Fallujah https://t.co/ybRbuAxA6w

(via @uckuduk1) pic.twitter.com/MtzjqAAStW — CIT (en) (@CITeam_en) November 14, 2017

The Guardian omtaler også saken og konstaterer at det russiske forsvarsdepartementet slettet Facebook-oppføringen og bildene da foto-bløffen ble kjent. Kopien av Facebook-posten har departementet derimot ikke greid å slette.

Beklaget fotobløffen

Departementet beklaget tirsdag kveld den første versjonen av saken, men publiserte flere andre bilder som de også hevder er «ugjendrivelige beviser» for at USA støtter IS i Syria.

De første bildene ble ifølge departementet lagt ut ved en feil av en sivilt ansatt i departementet.

Det russiske forsvarsdepartementet skriver at russiske fly hadde støttet syriske styrker da de frigjorde byen Abu Kamal fra IS, og russerne hevder at de under denne operasjonen fant ut at amerikanerne samarbeider med den islamske terrororganisasjonen, skriver The Guardian.

Angivelig skal USA aktivt at ødelagt for de russiske flyangrepene slik at IS-soldatene kom seg i sikkerhet, og at dette ble gjort slik at amerikanerne kan bruke IS til å fremme egne interesser i Midtøsten.

Russiske myndigheter har tidligere anklaget USA for å «late som» om de kriger mot IS i Irak, for så å la de ytterliggående islamistene slippe inn i Syria der amerikanerne og russerne støtter hver sin side i krigen. Pentagon har avvist dette.

Kappes om land

Den islamske staten, som inntil i fjor holdt store landområder både i Syria og Irak, er nå nesten uten unntak blitt presset ut av all bybebyggelse. De kontrollerer nå bare mindre landsbyer og ørkenområder.

Bashar al-Assads hær og deres allierte, støttet av russisk bombing, har konkurrert med den USA-støttede SDF-militsen om å erobre mest mulig land fra IS.

Det ble før helgen meldt at Russland og USA var nær ved å bli enige om vilkårene for fred i Syria, men en planlagt lansering av planen skal ha blitt avlyst fordi man ikke ble enige.