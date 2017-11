Twitter-ansatt hadde siste dag på jobb – deaktiverte Trumps konto

Like før klokken 19 lokal tid torsdag var Trumps Twitter-konto utilgjengelig. Hvis man forsøkte å lese noen av presidentens meldinger, fikk man beskjed om at hans konto ikke eksisterte. Elleve minutter senere var kontoen oppe igjen.

Twitter selv forklarte at det var en menneskelig feil som gjorde at kontoen ble deaktivert.

– Vi fortsetter å undersøke og tar grep for å hindre at dette skjer igjen, het det i en tweet fra mikrobloggtjenesten.

Senere bekreftet Twitter at en ansatt i kundeserviceavdelingen gjorde dette på sin siste arbeidsdag. «Vi gjennomfører en full intern gjennomgang», opplyser selskapet.

Donald Trump har i sitt første år som president ikke vært redd for å ta til Twitter for å få ut sine meninger. 71-åringen har i alt tvitret over 36.000 ganger og har i skrivende stund 41,7 millioner følgere.