Ole O. Moen: – Trump er den mest udugelige presidenten USA noensinne er blitt belemret med

– Jeg har sjelden vært så nær ved å ha skrivesperre, sier Ole O. Moen.

Han har akkurat publisert en ny versjon – det fjerde opplaget – av boken «USAs presidenter», der Donald Trump er viet 64 godt dokumenterte sider.

Nesten-skrivesperren skyldtes Moens behov for ikke å være altfor kritisk i omtalen av USAs 45. president. Som historiker forsøker han å sette ting i et større perspektiv, og boken hans er full av fortellinger om hvordan amerikanerne også tidligere har valgt presidenter som er blitt gjenstand for sterk kritikk.

«I en egen særklasse»

– Jeg lette grundig for å finne noe positivt ved Trump. Jeg har lest 15 bøker om ham. Men jo mer jeg leser, desto mer usympatisk blir fyren, sier Moen.

I boken konkluderer han slik:

«Jeg vil plassere ham i en egen særklasse som den mest udugelige og potensielt farligste president som USA noensinne er blitt belemret med.»

Og slik:

«Etter å ha studert hans livshistorie og fulgt med i hans utøvelse av presidentembetet så langt, er jeg ikke i den ringeste tvil om at Donald John Trump er – og vil forbli – den aller verste president i USAs historie totalt sett.»

Advarer mot å «normalisere» Trump

– Hvorfor «farlig»?

– Han er farlig fordi han har en total mangel på impulskontroll. Og det er han som sitter med kodene til atomvåpnene. Måten han håndterer Nord-Korea på, gjør meg bekymret, sier Moen.

Han sier at Trumps kunnskapsmangel, kombinert med en manglende vilje til å lære nye ting og en sterk tro på egen fortreffelighet, er de viktigste årsakene til at han nå utpeker ham til tidenes verste president i USA.

«Jeg kan ikke strekke meg lenger enn til å gi ham karakteren IMMATURUS, som betyr STRYK i latinskolen, men som egentlig betyr UMODEN, og begge betydninger er like dekkende,» skriver han i boken.

Forfatteren, som også er professor i Nord-Amerika-studier ved Universitetet i Oslo, mener at mange glatter over hvor spesielt Trumps presidentskap faktisk er.

– Det største problemet nå er at mange i pressen har et behov for å normalisere situasjonen. Mediene prøver å bøye seg baklengs for å balansere bildet. Og det er ikke den riktige tingen å gjøre når den ene siden er blitt helt rabiat, sier Moen.

Uenig i at Trump er tidenes dårligste

Han er ikke alene om å gi Donald Trump strykkarakter som president. 42 prosent av amerikanerne tror at dagens president vil bli husket som en av de verste, ifølge en fersk måling fra det velrenommerte Marist College Institute for Public Opinion.

Demokraten Adam Schiff, som sitter i Representantenes hus, er enig:

Men historikeren Brian Scott MacKenzie sier at det blir helt feil å felle en slik dom over Donald Trump.

– I minst 40 år har politiske motstandere fordømt hver eneste sittende president som den dårligste noensinne. Og de har tatt feil, hver gang, skriver MacKenzie i et innlegg på medium.com.

Han legger til at Trump har langt igjen før han kan gjøre like stor skade som for eksempel James Buchanan, som var president fra 1857 til 1861, og som ofte får mye av skylden for den amerikanske borgerkrigen.

– Buchanan var skyld i at mer enn 600.000 amerikanere døde, og at millioner av andre ble påført stor lidelse, skriver han.

Buchanan havner også nederst på listen mediekanalen C-SPAN har utarbeidet etter å ha snakket med 91 amerikanske historikere. Øverst på listen? Abraham Lincoln.

Trump fornøyd med egen innsats

Donald Trump mener selv at han gjør en svært god jobb i Det hvite hus. Nylig fortalte han den konservative tankesmien The Heritage Institute at han har gjort mer på sine første ni måneder enn noen annen president.

Og i sommer, etter en av mange runder med kritikk knyttet til hvordan han ter seg som landets øverste leder, utpekte han seg som den nest mest «presidentaktige» presidenten i landets historie.

– Med unntak av den store Abraham Lincoln er jeg i stand til å være mer presidentaktig enn noen annen president som har hatt denne jobben, fortalte han tilhørerne på et valgkamparrangement i Ohio.