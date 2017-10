Rettssaken mot 10 menneskerettighetsaktivister som er anklaget for tilknytning til terrorvirksomhet i Tyrkia, starter i Istanbul onsdag. Seks av dem har sittet fengslet siden de ble pågrepet 5. juli.

Blant dem er Amnesty Internationals landdirektør i Tyrkia, Idil Eser, svensken Ali Gharavi og tyskeren Peter Steudtner.

Gruppen med menneskerettighetsaktivister ble arrestert idet de deltok på et kurs i datasikkerhet og mentale helsestrategier på et hotell på den idylliske øya Büyükada, en av prinseøyene i Marmarahavet ved Istanbul. Gharavi og Steudtner ledet kurset.

Tolken skal ha vitnet om «bekymrede kursdeltagere»

De som organiserte kurset, skal ha hyret inn tolker de ikke kjente fra et tolkebyrå. En av disse tolkene tipset politiet, skriver Stefan Simanowitz fra Amnesty International i Euronews.

Tolken skal ha sagt at «noen av samtalene jeg hørte handlet om å smugle mobiltelefoner forbi politiet, om hvordan informasjon blir lagret på disse telefonene og om kryptering av informasjonen på disse telefonene. De var veldig bekymret, de stilte spørsmål om dette, utlendinger og tyrkisktalende personer».

Fakta: Disse ti risikerer 15 års fengsel De seks aktivistene som har sittet i varetekt, er İdil Eser (Amnesty International), Günal Kurşun (Human Rights Agenda Association), Özlem Dalkıran (Citizens’ Assembly), Veli Acu (Human Rights Agenda Association), Ali Gharavi (svensk IT-konsulent) og Peter Steudtner (tysker som underviste i ikkevold og velvære). De fire som ikke har sittet i varetekt, men som fremdeles er mistenkt i saken, er İlknur Üstün (Women's Coalition), Şeyhmus Özbekli (Rights Initiative), Nejat Taştan (Equal Rights Watch Association) og Nalan Erkem (Citizens Assembly).

– De har ingen forbindelse med Tyrkia

Sylvia Kinberg, som har kjent Ali Ghavari siden midten av 90-tallet, beskriver ham som en utrolig vennlig person.

– Han er interessant å være sammen med siden han har innblikk i så mye rundt om i verden, sier hun. – Han er IT-konsulent og kurser folk i hvordan de kan utføre sitt arbeid på sikkert vis.

Han er opprinnelig fra Iran, men dro derfra sammen med foreldrene på 70-tallet. Han bodde først i USA og har vært svensk statsborger de siste 5–7 årene, ifølge Kinberg. Så vidt hun vet har hverken Gharavi eller Steudtner noen spesielle forbindelser til Tyrkia.

Steudtner er i tillegg til å være menneskerettighetsaktivist og konsulent også fotograf og produsent av TV-dokumentarer.

– Peter har alltid kjempet for fredelig og ikkevoldelig løsning på konflikter, sa samboeren Magdalena Freudenschuss til Deutsche Welle i sommer. – Å påstå at han kan ha planlagt et kupp, er totalt absurd.

Trusler, arrestasjoner og spionanklager: Konflikten mellom Tyrkia og Tyskland blir stadig mer intens.

Tyskland: Endret retningen på vår Tyrkia-politikk

Arrestasjonen av Steudtner ble tatt særlig ille opp av tyske myndigheter.

– Vi endrer retning på vår Tyrkia-politikk, sa Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel på en pressekonferanse.

Tyskere ble bedt om å være forsiktige dersom de reiste til Tyrkia. Tyskland truet også med å bruke økonomiske virkemidler.

Amnesty hevder det ikke finnes fnugg av bevis

Ifølge tyrkiske medier har påtalemyndigheten lagt frem bevis som skulle indikere at de siktede har vært i kontakt med kurdiske og venstreorienterte grupper og bevegelsen som ledes av Fethullah Gülen. Gülen anklages for å ha stått bak fjorårets mislykkede kuppforsøk.

Amnesty International mener det ikke finnes fnugg av bevis i anklageskriftet.

– Ved å akseptere denne tiltalen har domstolen i Istanbul gått glipp av en gyllen mulighet til å stanse dette groteske justismordet, sier John Dalhuisen, Amnesty Internationals Europa-direktør, ifølge Amnestys nettside.

Massiv utrenskning etter fjorårets kuppforsøk

Over 60.000 mennesker er blitt arrestert og over 146.000 tyrkere har mistet jobbene sine, i forbindelse med utrenskningene som har kommet i kjølvannet av kuppforsøket.

Lederen i Amnesty International i Tyrkia, Taner Kilic, ble arrestert i juni, mistenkt for å ha hatt forbindelse med Gülen-bevegelsen.