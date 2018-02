Etiopias statsminister trekker seg etter omfattende protester

Nyheten kommer etter en nylig bølge av omfattende protester mot regjeringen i hele Etiopia.

Ifølge statlige etiopiske medier har statsministeren levert et oppsigelsesbrev til nasjonalforsamlingen, og lagt til at han «håper hans tilbaketrekning blir akseptert».

Videre heter det at «statsministeren har gitt sitt ytterste for å forsøke å løse krisen i landet, og at hans avgang nå forhåpentligvis kan bli en del av løsningen».

Statsministeren vil fortsette i sin rolle inntil «maktoverføringen er fullført».

Desalegn har ledet det østafrikanske landet etter at tidligere statsminister Meles Zenawi døde i 2012.

I Etiopia er det statsministeren som sitter med den reelle makten i landet. Landet har også en president, Mulatu Teshome, som i større grad besitter symbolsk makt.