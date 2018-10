Kanye West stjal showet på Trumps kontor

West stilte på Det ovale kontor med den karakteristiske Trump-capsen med påskriften «Make America Great Again».

– Den får meg til å kjenne meg som Supermann, sa West, som mener at mange vil ha ham til å slutte å gå med capsen fordi han er svart og egentlig burde vært demokrat.

Seansen ble arrangert i forbindelse med at West var invitert på lunsj i Det hvite hus. På forhånd var det meldt at West ønsket å bruke lunsjen til å diskutere jobbmuligheter for tidligere fanger samt muligheten for å øke antall fabrikkjobber i hjembyen Chicago.

Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Sittende ved Trumps skrivebord tok han imidlertid opp alt fra sosialpolitikk, mental helse, miljøvern og ikke minst hvor godt han synes om den nåværende presidenten.

Blant annet ga han Trump æren for å ha avverget en krig med Nord-Korea. Men han sa også at Trump ikke får den respekten han fortjener.

– Hvis han ikke tar seg godt ut, så tar ikke vi oss godt ut, sa rapstjernen.

I en av Wests pauser rakk Trump å si «det var ganske imponerende». Men for det meste havnet Trump på sidelinjen.

Kanye West er gift med realitystjernen Kim Kardashian West, som tidligere i år overtalte Trump til å benåde en kvinne som var dømt til livsvarig fengsel for narkotikaforbrytelser.