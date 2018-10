– Vestlig eller kinesisk medisin, egentlig kan det være det samme. Jeg tar det legen min gir meg, sier Wang Ruilin (70) med et vennlig smil idet han kommer ut fra sykehuset i Beijing.

Den pensjonerte kommunearbeideren fikler med to blankpolerte valnøtter i den ene hånden – for å holde blodomløpet i gang – og en pose med medisiner i den andre. Posen er full av medisiner som blant annet skal hjelpe ham med et hjerte som ikke slår med like pålitelig kraft som før.