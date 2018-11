Trump strammer skruen mot Iran. Det kan få en helt annen effekt enn han ønsker.

Mandag 5. november innførte USA nye, tøffe sanksjoner mot Iran. Denne gangen er det oljeeksporten som skal rammes.

President Donald Trump trodde han skulle få resten av verden til å føye seg etter at han i mai trakk USA fra atomavtalen med Iran. Han har beskrevet avtalen som «tidenes dårligste». Land som vil fortsette handelen med Iran, er blitt truet med straffereaksjoner.

Unntaket er åtte land, blant annet India, Sør-Korea, Japan og Kina. Disse er blant verdens største importører av iransk olje, men også strategisk viktig for USA å ha et godt forhold til.

Idet de amerikanske sanksjonene er i ferd med å tre i kraft, advares det om at Iran trolig kommer til å fortsette å selge betydelige mengder med olje. Trump vil oppnå det motsatte av det han ønsker.

JONATHAN ERNST, Reuters/NTB scanpix

Tankesmie: – Sanksjoner virker mot sin hensikt

Historien har vist at sanksjoner virker mot sin hensikt, mener tankesmien International Crisis Group.

Organisasjonen har sett på om Irans økonomi har hatt noe å si for hvilken utenrikspolitikk landet har fulgt.

Konklusjonen er at Iran har gjort det de har ansett som sentralt for nasjonal sikkerhet uansett hvordan det har gått med økonomien. Crisis Group mener sanksjonene vil gi større innflytelse til iranske hauker og gi dem en grunn til å slå fra seg, noe som kan gi ytterligere spenning i regionen.

Ebrahim Noroozi, AP/NTB scanpix

Flere nye krav til Iran

USA har fremmet nye, tøffe krav mot Iran.

Iran må igjen gi opp muligheten til å produsere atomvåpen, noe de allerede gjorde med atomavtalen i 2015, men denne gangen for alltid.

Slutte å produsere langtrekkende raketter.

Trekke seg ut av Syria.

Iran har truet med at de kan trekke seg fra atomavtalen. Risikoen kan dermed øke for at Iran faktisk trapper opp atomvåpenprogrammet.

Lite tyder på at Iran vil gi opp utviklingen av langtrekkende raketter eller at regimet vil trekke støtten til militser, som gir dem stor innflytelse i Syria.

Vahid Salemi, AP/NTB scanpix

Tre store oljekjøpere nekter å gi etter

USA har krevd at land som har kjøpt olje fra Iran, må kjøpe den et annet sted.

Men Iran kommer trolig til å opprettholde en tredjedel av sin oljeeksport.

Tre av Irans fem største kunder – Kina, India og Tyrkia – har gitt beskjed om at de ikke har noe annet valg enn å fortsette å kjøpe olje og gass fra Iran, melder Reuters. Landene hevder at det ikke finnes noe olje på markedet som kan erstatte oljen fra Iran.

TIM CHONG, Reuters/NTB scanpix

Kan overleve med redusert oljesalg

Iran vil trolig klare å eksportere minst 1 million fat med olje og gass, tror iranske analytikere og forretningsfolk ifølge The Financial Times.

Dette er en nedgang fra 2,8 millioner fat pr. dag i inneværende år, men høye oljepriser gjør det mulig for regimet å overleve med en slik eksport, skriver avisen.

– Sanksjonene vil få økonomiske konsekvenser, men de vil ikke påvirke landets politikk, sier Irans utenriksminister Javad Zarif i et intervju med CBS.

Hani Mohammed, AP/NTB scanpix

Oljeprisen er følsom for Iran-sanksjonene

Oljeprisene steg tidligere i høst til en topp på 86 dollar fatet fordi mange fryktet at den iranske oljen skulle forsvinne helt.

Frykten har avtatt noe samtidig som man har sett at det er ganske mye olje på markedet. Dermed har oljeprisen sunket til rundt det nåværende prisnivået på rundt 73 dollar.

Hussein Malla /AP/NTB scanpix

Vil øke presset

Konservative kretser i USA ønsker å øke presset mot Iran, men innad i Trump-administrasjonen er det strid om hvor hardt man skal kjøre på med sanksjonene, ifølge Reuters.

Haukene, slik som sikkerhetsrådgiver John Bolton, vil ha så strenge sanksjoner som mulig. Det samme mener konservative senatorer, ifølge AP.

På den andre siden er det tjenestemenn i det amerikanske utenriksdepartementet som vil unngå de skadelige effektene av en for høy oljepris.

HAMAD I MOHAMMED, Reuters/NTB scanpix

Ingen vil gi et hjem til EUs initiativ

Tyskland, Frankrike og Storbritannia, tre av landene som fremforhandlet avtalen med Iran, har vært svært lite fornøyd med at Donald Trump ville torpedere avtalen.

Sammen med resten av EU lanserte de tidligere i år en slags byttehandelsmekanisme som skal gjøre det mulig å kjøpe olje fra Iran uten å bli straffet av USA.

Foreløpig har EU hatt problemer med å få et av medlemslandene til å være vert for denne mekanismens sekretariat. Frykten for å bli straffet av USA, er for stor.

– Medlemslandene har ikke akkurat stått i kø, sier en diplomat til Financial Times.