Tirsdag fikk Tillerson sparken og ble erstattet av CIA-sjef Mike Pompeo.

Nyheten ble kunngjort av Trump på Twitter, og det skal også ha vært slik Tillerson fikk vite om det, sier kilder i utenriksdepartementet til CNN.

Forholdet mellom Trump og hans utenriksminister har hele tiden vært preget av uro.

Det var store forventninger til Tillerson, som overraskende fikk jobben etter anbefalinger fra tidligere utenriksminister Condoleezza Rice og forsvarsminister Robert Gates.

I løpet av sitt drøye år som utenriksminister har imidlertid Tillerson hatt åpne konflikter med Trump, blitt dypt upopulær i departementet og mistet de fleste av sine allierte.

Allerede fem-seks uker etter at han tiltrådte, begynte det å dukke opp artikler om at han ble tilsidesatt i viktige saker.

Flere ganger gikk det også rykter om at han snart ville miste jobben. Dette ble avkreftet av Donald Trump så sent som i desember:

The media has been speculating that I fired Rex Tillerson or that he would be leaving soon - FAKE NEWS! He’s not leaving and while we disagree on certain subjects, (I call the final shots) we work well together and America is highly respected again!https://t.co/FrqiPLFJ1E — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 1, 2017

Men det var vanskelig å legge lokk på konfliktene. Her er fem ganger Tillerson var offentlig uenig med sjefen sin:

1. Nord-Korea

Ryktene om at Tillersons tid i regjeringen snart var omme, tiltok for alvor i slutten av september i fjor. Da havnet han i en offentlig konflikt med president Donald Trump om Nord-Korea.

Utenriksministeren sa for første gang at USA hadde diplomatisk kontakt med Pyongyang. Det var ikke lenge etter at Trump hadde kalt Kim Jong-un for «rocket man» under åpningsuken i FN, og presidenten hadde truet den nordkoreanske diktatoren med «fire and fury».

Trump reagerte på Tillersons uttalelse med å motsi utenriksministeren offentlig på Twitter:

«Jeg har sagt til Rex Tillerson, vår vidunderlige utenriksminister, at han kaster bort tiden med å forsøke å forhandle med «little rocket man», skrev Trump, og la til i en ny tweet: «Spar på kreftene, Rex!»

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017

2. Kalte Trump «åndssvak»

Kort tid etter lekket det ut rykter om at Tillerson hadde kalt Trump for en «moron» – «tulling».

Ordene falt angivelig etter et møte i Pentagon i sommer. Senere kom det frem at flere som var til stede, mente Tillerson kalte Trump en «fucking moron», eller «jævla tulling».

Tillerson ble konfrontert med ryktene flere ganger, men han nektet å avkrefte at han hadde kalt Trump «åndssvak». Han svarte at han ikke ville kommentere «slikt smålig vrøvl» da han ble spurt om det av journalistene.

3. Bryter med Det hvite hus om Russland

Som Exxon-sjef utviklet Rex Tillerson tette bånd til russiske myndigheter, og i 2013 mottok han den russiske vennskapsordren av president Putin som et tegn på det varme vennskapet.

Likevel har Tillerson vært langt mer kritisk til Russland enn hva Trump har vært. Blant annet har han vært tydelig på at han deler USAs etterretningstjenesters konklusjon om at Russland blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget i 2016.

– Jeg har fortalt dem at det skapte alvorlig mistillit mellom våre to land og at vi rett og slett må finne en måte å håndtere det på, sa han etter et møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i august 2017.

Donald Trump og Det hvite hus, på sin side, har vært svært forsiktige i sin kritikk av Russland. Lenge lot Trump til å nekte å akseptere at russerne i det hele tatt hadde blandet seg inn i presidentvalget.

Forskjellen i Russland-tilnærmingen ble synlig så sent som på mandag, etter at den britiske statsministeren Theresa May sa at Russland trolig sto bak forgiftningen av eks-spionen Sergej Skripal i forrige uke.

Tillerson kalte det en «ekstrem handling» som «helt klart» ble gjennomført av Russland.

Det hvite hus fordømte forgiftningen, men ingen av Trump-talspersonene har nevnt Russland i sine kommentarer.

Tillerson survived calling Trump a "fucking moron" but a day after he criticizes Russia for using a nerve agent to try and kill someone in Salisbury, England, he gets canned. https://t.co/PZkTyd5ixf — John Cassidy (@JohnCassidy) March 13, 2018

4. Iran- og Paris-avtalene

Donald Trump trakk USA ut av den globale klimaavtalen i fjor sommer, og landet er nå det eneste i verden som ikke har signert det historiske dokumentet.

Tillerson gjorde det tidlig klart at han som Exxon-sjef støttet Paris-avtalen, og at han ikke endret dette synet etter at han ble utenriksminister.

Overfor The Washington Post fastslo han at han hadde fortalt Trump at han ikke var enig i beslutningen.

– Jeg sto fritt til å ytre min mening. Jeg tok et annet standpunkt enn den avgjørelsen som ble fattet, sa han.

Også i spørsmålet om den internasjonale avtalen om Irans atomprogram, som ble fremforhandlet under forgjengeren Barack Obama, har Tillerson vært uenig med sjefen sin.

Trump latterliggjorde Iran-avtalen gjentatte ganger i valgkampen. Flere ganger har han truet med å trekke seg fra avtalen, noe Tillerson i august var tydelig på at han ikke var enig i.

Han og jeg har ulike syn på ting som Iran-avtalen og hvordan vi skal bruke den, sa Tillerson i et intervju med Reuters i august.

Da Trump snakket med pressen etter å ha sparket Tillerson tirsdag, nevnte han at han ville bryte avtalen, men at Tillerson «tenkte noe annet , så vi tenker ikke helt det samme».

5. Utnevnelser

Like etter at Tillerson tiltrådte, la Det hvite hus ned veto da han ville utnevne Elliott Abrams til sin nestkommanderende i utenriksdepartementet. Det skjedde fordi Abrams hadde kritisert Trump under valgkampen i 2016, rapporterte The New York Times.

Det hvite hus har blokkert flere av kandidatene Tillerson har fremmet til toppjobber, fordi de ikke har vært Trump-vennlige nok. Dette har irritert utenriksministeren, skriver amerikanske medier.

En rekke ledige toppstillinger står fortsatt ubesatt. Det mangler både statssekretærer, seksjonssjefer og ambassadører. Fortsatt er ingen blitt nominert til ambassadørposten i Sør-Korea, som er en viktig brikke i håndteringen av krisen med Nord-Korea.