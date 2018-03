Giften som rammet den russiske eksspionen og datteren hans er noe av det aller farligste som mennesket har funnet opp

Innenriksminister Amber Rudd bekrefter at det ble benyttet en sjelden nervegift i attentatet mot Sergej Skripal (66) og datteren Julia (33).

Tilsammen 21 mennesker har fått behandling på sykehus i forbindelse med hendelsen.

Politiet ønsker ikke å opplyse hvilken type det var snakk om eller hvordan giften ble påført de to.

Nervegift kan komme i form av pulver, gass eller væske.

– Etter atombomben er nervegift sannsynligvis noe av det aller farligste som mennesket noen gang har laget, sier David Caldicott, som er forsker ved det medisinske fakultetet ved Australian National University, til BBC.

Sprayet eller strøket på klær eller hud

Å fremstille nervegass krever et laboratorium, spesialutstyr og kunnskap om hvordan giften brukes. Det er ikke spesielt vanskelig å skaffe råmaterialene, men selve fremstillingen er avansert, forteller eksperter til Reuters.

Ifølge ekspertene er giften som ble brukt i Salisbury sannsynligvis sprayet eller strøket på ofrenes hud eller klær.

– Neppe en ensom ulv

Svenske Åke Sellström er ekspert på kjemiske våpen og har arbeidet med FNs våpenprogrammer i Irak og Syria.

– Det er mulig for en godt trent gjerningsperson å utføre et slikt angrep, men det er lite trolig at en ensom ulv står bak. Det vil uansett være viktigere å finne ut hvor nervegiften kommer fra i utgangspunktet, sier han til Reuters.

Andrea Sella, som er professor i uorganisk kjemi ved University College London, støtter Sellström. Han mener bruken av avansert kjemi som i Salisbury-saken indikerer at en statlig aktør er involvert.

Ifølge Sella er det spesielt viktig for etterforskningen å finne spor etter giften.

– Slik kan den eksakte kjemiske fremstillingen avsløres og dermed lede etterforskningen til selve kilden, sier han til Reuters.

Kvelning og hjertestans

Etterforskningskilder opplyser til BBC at det ikke er snakk om saringass, som er blitt brukt i Syria og under et angrep mot T-banen i Tokyo i 1995.

Det skal heller ikke være snakk om nervegiften VX, som ble brukt til å drepe halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un på flyplassen i Malaysia i fjor.

VX er en gyllen, oljeaktig væske og den dødeligste nervegiften. Saringass er en klar og smakløs væske som kan drepe gjennom inhalering, svelging eller hudkontakt.

Utsettes man for en kraftig dose VX eller sarin, mister man pusten og andre muskelfunksjoner og dør av kvelning eller hjertestans i løpet av minutter.

I tillegg til Sarin og VX, finnes det en rekke mindre kjente nervegifter, for eksempel tabun og soman. Reuters skriver at det sannsynligvis er en mindre kjent nervegift som ble brukt i Salisbury.

På pub og restaurant

Sergej Skripal (66) og datteren Julia (33) ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury sørvest i England søndag ettermiddag. Begge ligger fortsatt i koma, men tilstanden betegnes som stabil.

De to spiste lunsj på restauranten Zizzi og besøkte deretter puben Mill i timene før de ble funnet, og øyenvitner forteller at den russiske eksagenten oppførte seg svært underlig og virket oppskjørtet på puben.

Skripals datter skal ha kommet fra Moskva i forrige uke, og etterforskerne undersøker nå også om hun uvitende kan ha hatt med seg «gaver» som inneholdt nervegift.

Uklart motiv

Britisk politi vet fortsatt ikke hvem som sto bak attentatet mot en russisk eksagent og datteren hans, eller hvordan de ble eksponert for nervegift.

Russisk etterretning har tidligere tatt livet av avhoppere, men det er uklart hvorfor de eventuelt skulle ønske livet av Skripal, slik britiske medier spekulerer på om de har gjort.

At Skripal ble benådet av daværende president Dmitrij Medvedev og fikk reise til Storbritannia, tyder ikke på at han ble ansett å være i besittelse av hemmeligheter av betydning for Russland.

Det er ikke kjent hvordan eksagenten har livnært seg siden han flyttet til Salisbury, eller hvilke miljøer han har hatt kontakt med der.