May: Stor sannsynlighet for at Russland sto bak forgiftningen av russisk eksspion

Det er svært sannsynlig at Russland er ansvarlig for forgiftningen av den russiske eksspionen Sergej Skripal, sier den britiske statsministeren Theresa May.

I en tale til Parlamentet mandag kveld sier hun også at Skripal og datteren Julia fikk i seg en nervegift som er produsert av Russland og som blir brukt i militær øyemed.

Har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet

May sa også at hun har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet for å forklare hvordan det har seg at nervegiften er blitt brukt mot de to.

Hvis Storbritannia ikke får et troverdig svar innen tirsdag, vil britene konkludere med at det var Russland som sto bak, og regne forgiftningen som et voldelig angrep på britisk territorium, framholder May.

Russland har avvist kategorisk at landet har noe å gjøre med giftangrepet, og rett etter Mays tale kom russisk UD med en uttalelse der de avviser påstanden fra May.

– Dette er et sirkusshow i den britiske nasjonalforsamlingen, sier talskvinne Maria Zakharova og kaller Mays tale for «enda en politisk informasjonskampanje basert på provokasjon».

Britisk minister: Frekt og hensynsløst angrep mot russisk eksspion

Skripal og datteren ble funnet bevisstløse på en benk i den engelske byen Salisbury søndag for en drøy uke siden. Begge er innlagt på sykehus, og tilstanden er fortsatt kritisk for begge.

BBC: Britisk politi fant spor av nervegift på restaurant

Skripal er en pensjonert russisk etterretningsoffiser, som i 2006 ble dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia.

Skripal ble benådet i 2010 som en del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland. Han ble senere fløyet til Storbritannia, der han fikk asyl.

Britisk politi: - Skripal og datteren ble forgiftet med en nervegift