Gratis krefttest til alle som stemmer. Kreml bruker mange nye triks for å få flere russere til å velge Putin.

– Helt gratis og uten avtale på forhånd, erklærte sjefen for helsemyndighetene i Moskva.

Søndag er det presidentvalg i Russland, og samme dag tilbys innbyggerne en kreft-screening «uten sidestykke», ifølge russiske myndigheter.

Prøvene blir tatt i valglokalene der man stemmer.

Gina Grieg Riisnæs

– Alle moskovitter får delta i screening for å oppdage bryst- og eggstokkreft for kvinner og prostatakreft for menn, ifølge helsesjefen i Moskva, som avviser kategorisk at det har noe som helst å gjøre med valget.

Dette er bare ett av flere originale og omdiskuterte tiltak som skal lokke flere russere til å bruke stemmeretten.

Dan P. Neegaard

Stem på Putin – og bli populær

Et annet tiltak som Kreml prøver overfor yngre velgere, er å love dem økt popularitet på sosiale medier.

– Ta en selfie eller video i valglokalet og legg det ut, skriver en av Russlands største popstjerner Nikolai Baskov. Han er en av mange russiske kjendiser, rapartister, skuespillere og kulturpersonligheter som har startet flashmob for Putin.

– Jeg skal personlige «like» hver eneste av dere som gjør dette. Denne dagen avgjør fremtiden for vårt land, som jeg elsker og er stolt av, skriver Baskov på Instagram.

Personlige SMS-meldinger og meldinger på sosiale medier til den enkelte velger bygger også opp inntrykket av at det er en plikt å stemme.

– Kreml viser i dette valget at de har lært mange nye metoder, skriver opposisjonsavisen Novaja Gazeta.

Gina Grieg Riisnæs

Gratis mat for dem som stemmer

Et annet tiltak er å lokke velgere med gratis mat.

– En gastronomisk festival vil avholdt ved valglokalene 17. og 18 mars, sier sjefen for Moskvas handelsdepartementet til russiske medier.

Ved 1500 valgsteder vil moskovitter få smake delikatesser under matfestivalen MosEd.

Bruker skolebarna

Ved et stort antall skoler er alle elevene innkalt til valglokalene ved skolene på søndag for å ha obligatorisk skolevalg.

Flere russiske foreldre har klaget på den russiske valgkommisjonen for det de mener er et utilbørlig press fra skolene.

Dermed blir det vanskeligere for foreldrene å sitte hjemme valgdagen.

En rekke skoler er tatt på fersken med å rekruttere elever til å jobbe som frivillige for Putins-kampanje, viser klager som er samlet inn.

Ultranasjonalister og andre Putin-lojale partier har også fått lov til å drive agitasjon på skolene overfor skolebarna, viser TV-innsalg.

Dan P. Neegaard

Vil sikre Putins maktelite legitimitet

Selv om Vladimir Putin uten tvil vinner presidentvalget søndag med om lag 70 prosent av stemmene, er det av stor betydning for Kreml å få flest mulig russere til valglokalene.

Høy deltagelse skal sikre Putins styre mest mulig legitimitet i årene som kommer.

Storbyer som Moskva og St. Petersburg er det største problemet, hvor Putin opplevde et overraskende fall på målingene i midten av valgkampen.

I byene er valgdeltagelsen tradisjonelt lav og Putins oppslutning relativt liten.

Både skole-, helse- og handelsmyndighetene avviser at arrangementene har til hensikt å påvirke valget.

– Vi ønsker bare å utnytte det høye oppmøtet vi forventer under presidentvalget, sier en representant for myndighetene i Moskva til nyhetsavisen V Moskve.

Stem på Putin – eller få sparken

Dersom gulrot ikke er nok, har det kommet flere eksempler på at fortsatt brukes pisk for å få russere til å stemme:

Ansatte ved en rekke store statlige selskaper har klaget over at de blir truet med sparken hvis de ikke stemmer.

For å ha kontroll på hva de ansatte stemmer, er det flere fabrikker som har valgurner på arbeidsplassen.

En video tatt av en ansatt ved det statlige selskapet GBO Motorveier, viser hvordan alle de ansatte blir kjørt til stemmelokalene for å registrere seg som velgere.

Sjefen for Den russiske bokseføderasjonen krever at alle boksere skal «slå et slag for Putin», og dele det på sosiale medier.

Dan P. Neegaard

Den russiskortodokse kirken har delte ut brosjyrer ved kirker i St. Petersburg og Krasnodar hvor de troende blir bedt om å be for president Vladimir Putin foran valget, ifølge avisen Mk.ru.

– Alle troende må hjelpe til å knuse presidentens fiender, heter det kirkens oppfordring.

Dan P. Neegaard

Har lovet mindre juks enn sist

Den sentrale valgkommisjonen har allerede behandlet flere klager på brudd.

Både Putin og valgsjef Ella Pamfilova har lovet at det skal slås mye hardere ned på valgjuks. Over 40.000 observatører overvåker presidentvalget, ifølge russiske medier.

Den største og viktigste uavhengige gruppen er trolig OSSEs valgobservatører under ledelse av Norges tidligere utenriksminister Jan Petersen.