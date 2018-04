Dronning Elizabeth har to bursdager - i dag feirer britene den ene

I kveld fylles konsertsalen Royal Albert Hall i London for å feire dronning Elizabeths 92-årsdag.

Artistene Sting, Tom Jones, Jamie Cullum, Kylie Minogue, Shaggy og Craig David er noen av dem som skal hylle dronningen fra scenen. Det er også ventet at prins Harry skal holde en tale under arrangementet, melder NTB.

Dagen ble først markert med kanonsalutter og et korps som spilte «Happy Birthday» utenfor Buckingham Palace.

This morning The Band of the Irish Guards @IrishGuardsBand played Happy Birthday during changing of the Guard for The Queen's 92nd Birthday. @ArmyInLondon #HappyBirthdayHerMajesty #QueensBirthday pic.twitter.com/kQmogKs2nP

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2018

To bursdager

Dronning Elizabeth Alexandra Mary kom til verden natt til 21. april 1926. Aprildagen blåste opp til å bli en stormfull og kald onsdag, og det er nettopp et slik vær som er grunnen til at dronningen feirer fødselsdagen to ganger hvert år.

Tradisjonen startet for mer enn 250 år siden av kong George II. Han hadde fødselsdag i november - en måned som vanligvis ikke gir vær som passer til store, offentlige feiringer.

Corporal Darren Legg (RLC) / TT NYHETSBYRÅN

Derfor bestemte kong George å innføre to bursdagsfeiringer for britiske monarker - én på den faktiske fødselsdagen, og én om sommeren. Dronning Elizabeths offisielle bursdag nummer to blir feiret hvert år den andre lørdagen i juni.

I år faller feiringen på 9. juni. Da blir dronning Elizabeths 92-årsdag igjen feiret med en militærparade som marsjerer opp til Buckingham Palace. På slottets balkong står dronningen Elizabeth og resten av kongefamilien og vinker til folket.

Har ikke nasjonaldag

Årets andre feiring av dronningens fødselsdag blir kalt «Trooping the Colour» - og er kanskje det nærmeste Storbritannia kommer feiring av nasjonen.

Storbritannia har nemlig ikke en offisiell nasjonaldag. I 2007 ville den daværende regjering innføre en nasjonaldag for Storbritannia, men formål om å skape samhold mellom ulike samfunnsgrupper og avverge splittelse.

– Etter Storbritannia den siste tiden har utviklet seg til et stadig mer flerkulturelt samfunn, risikerer britene å bli stående uten noe alle kan ha felles. En nasjonaldag kan bøte på denne mangelen, mente samfunnsminister Ruth Kelly og innvandringsminister Liam Byrne.

Forslaget ble ikke gjennomført, og union står fortsatt uten offisiell nasjonaldag.