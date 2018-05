Trump-rådgiver avslører: Trump ga advokat penger for å få pornostjerne til å holde munn.

Rudy Giuliani har bekreftet at Donald Trump betalte tilbake et beløp på 130 000 dollar – over en million kroner – til sin advokat Michael Cohen. Pengene ble brukt til å inngå en avtale med Stephanie Clifford, bedre kjent som pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Daniels fikk pengene mot at hun holdt munn om en affære med presidenten i 2006. De ble utbetalt like før valget i 2016.

Giuliani kom med avsløringen til Fox News-vert Sean Hannity sent onsdag kveld amerikansk tid. Hannity har et nært forhold til Trump, har besøkt ham på hans eiendom Mar-a-Lago i Florida og snakker ofte med presidenten på telefon. Han har også blitt avslørt som klient av Cohen.

Trump har tidligere nektet på å ha hatt noe med utbetalingen å gjøre. Cohen har sagt at han har handlet alene, uten presidenten vitende.

CARLO ALLEGRI / X90181

Derfor er dette viktig:

President Donald Trump ansatte nylig Rudy Giuliani som advokat. Giuliani er tidligere borgermester i New York og var en av republikanernes presidentkandidater i 2016.

Før han gikk inn i politikken var imidlertid Giuliani statsadvokat i Southern District of New York. Det er trolig en viktig faktor i denne saken, som har en kobling til Russlandsetterforskningen. Det hele henger sammen slik:

Spesialetterforsker Robert Mueller har i løpet av sin etterforskning oppdaget ett eller annet spor som berører presidentens advokat, Michael Cohen.

Mueller har videreformidlet denne informasjonen til rettsdistriktet i New York. FBI reagerte på informasjonen med å ransake Cohens kontorer i mars. De konfiskerte dokumenter, PC-er og telefoner. Presidenten ble rasende, og kalte det «en krigshandling».

Amerikanske medier har skrevet at FBI blant annet var ute etter dokumentasjon om avtalen med Stormy Daniels, som Cohen har orkestrert.

Noen eksperter mener at betalingen til Daniels kan være i strid med lover om valgkampfinansiering, fordi utbetalingen ble gjort på en måte som kan ha hatt påvirkning på valgresultatet.

Det er nettopp Southern District of New York som har jurisdiksjon over denne saken, et distrikt som altså Giuliani kjenner fra innsiden.

Mary Altaffer / TT NYHETSBYRÅN

Detonerer bombe?

I tillegg til Giuliani har Trump også ansatt en annen stjerneadvokat denne uken. Emmet Flood var mannen som hjalp tidligere president Bill Clinton gjennom sin riksrettssak på slutten av nittitallet. Flood erstatter Trumps advokat Ty Cobb, som gikk av denne uken.

Toppadvokaten i Det hvite hus, John Dowd, gikk også av tidligere i vår. Flood blir beskrevet som en mer aggressiv jurist en forgjengeren.

Muligens er Giulianis avsløring et forsøk på å komme dårlige nyheter i forkjøpet.

«De sluset pengene gjennom et advokatfirma og presidenten betalte det tilbake,» sa Giuliani til Hannity.

«Det var penger som ble betalt av advokaten, og som presidenten tilbakebetalte.»

Giuliani sa til Wall Street Journal at presidenten ikke visste «spesifikt» hva pengene gikk til, men at han visste hva den generelle avtalen gikk ut på. Cohen hadde fullmakt «til å ordne sånne saker», sa Giuliani.

Han avviste at dette hadde noen relevans for valgkampen, eller brøt med lovene om valgkampfinansiering.

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Har du spørsmål, kommentarer eller innspill til tema du gjerne vil lese mer om kan du ta kontakt med henne på Facebook.