Søreide: Nyhetene fra Koreahalvøya er «veldig positive»

Fredag ble lederne i Nord- og Sør-Korea enige om å avslutte Koreakrigen og samtidig ha full atomnedrustning på Koreahalvøya.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) omtaler nyhetene fra Koreahalvøya som «veldig positive». Samtidig oppfordrer hun til nøkternhet.

– Vi har sett tilnærminger før som ikke har ført til noe. De er ikke verdt noe hvis de ikke fører til nedrustning og en varig fredsavtale, sier hun til Aftenposten under NATOs utenriksministermøte i Brussel.

Håper avtalen blir til konkret endring

Søreide mener det er vanskelig å vite akkurat hva det er som har ført til gjennombruddet.

– Noen peker i retning av at Nord-Korea er i en veldig vanskelig økonomisk situasjon. Andre at de er kommet så langt i utviklingen av atomvåpenprogrammet at de forhandler fra en sterkere posisjon enn før. Andre tror det er et forsøk på å kjøpe seg tid. Nå kan vi ikke gjøre annet enn å håpe på at de gode intensjonene som vises frem gir seg uttrykk i konkrete handlinger, sier hun.

Virginia Mayo / AP

– Hvor mye av æren skal USA og Donald Trump ha?

– Jeg tror det er mange som skal ha æren for at dette nå skjer. Det har pågått press og diplomati fra mange regioner og mange land over mange år, og så er det aldri godt å vite hva som utløser akkurat dette.

Statsminister Erna Solberg (H) er forsiktig optimist, skriver NTB.

– Jeg håper møtet kan være et første skritt for å få Nord-Korea inn i et forpliktende forhandlingsspor, sier hun til nyhetsbyrået.

– Selv om Kim Jong-un har gitt positive signaler de siste dagene, er det handlingene som teller. Det er derfor viktig at det internasjonale samfunnet opprettholder det politiske trykket på Nord-Korea, fortsetter hun.

Trump: Amerikanere bør være stolte

«KOREAKRIGEN AVSLUTTES! USA, og dets FANTASTISKE folk, bør være veldig stolte over det som skjer i Korea», skriver USAs president Donald Trump på Twitter fredag morgen.

After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018

«Etter et heftig år med rakettutskytinger og atomprøvesprengninger pågår det nå et historisk møte mellom Nord- og Sør-Korea. Bra ting skjer, men bare tiden vil vise!» skriver den amerikanske presidenten.

Stoltenberg mener signalene er positive

Sør-Koreas leder Kim Jong-un og Nord-Koreas statsminister Moon Jae-in kom fredag med en felles erklæring om at de vil jobbe for at halvøya skal bli fri for atomvåpen, og at Koreakrigen, som startet i 1950, skal avsluttes formelt.

65 år etter at krigen sluttet: Nord- og Sør-Korea er formelt fortsatt i krig.

Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB scanpix

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er positiv til signalene fra de to statslederne.

– NATO støtter fullt ut en politisk løsning på spenningene i regionen. Da jeg besøkte regionen i fjor, så jeg selv hvor dypt disse spenningene går, sa Stoltenberg under en pressekonferanse i forbindelse med NATOs utenriksministermøte fredag.

Japan: Et positivt skritt

Statsminister Shinzo Abe ønsker resultatet av toppmøtet velkommen som et positivt skritt og sier at han har sterke forventninger om at Pyongyang vil ta konkrete grep for å oppfylle sine løfter, melder Reuters fra Tokyo.

Kim Kyung-Hoon / AÅ

Abe fremholder at japanske myndigheter vil holde nær kontakt med USA og Sør-Korea, og «absolutt ikke» vil bli holdt utenfor prosessen for å oppnå atomnedrustning på den koreanske halvøy.

Russland: Svært gode nyheter

Russland kaller det historiske toppmøtet svært positive nyheter og sier at president Vladimir Putin lenge har gått inn for direkte samtaler mellom Nord- og Sør-Korea.

På spørsmål om hvordan russiske myndigheter ser på at også USAs president Donald Trump i nær fremtid skal møte Kim Jong-un, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov at Moskva ønsker velkommen alle skritt som kan redusere spenningen på den koreanske halvøy.