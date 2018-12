Katja vil alltid huske sommeren hun fylte 12 år. Da fikk hun vite at hun hadde fått hiv-smitte av foreldrene.

MOSKVA (Aftenposten): Fire år gamle Andrej er lykkelig uvitende om at han er smittet. Storesøsteren Katja fikk vite sannheten i sommer. De er to av 10.000 russiske barn som betaler prisen for hiv-epidemien Europa trodde var over.