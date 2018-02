Nyhetsbyrået DPA meldte onsdag at antatte russiske hackere skal ha stått bak et omfattende og langvarig dataangrep mot blant annet forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet. Tyske myndigheter bekrefter bare at et angrep har funnet sted.

– Å behandle denne hendelsen er høyt prioritert, og omfattende ressurser er satt i verk, sier talsmann for innenriksdepartementet Johannes Dimroth.

Han legger til at angrepet hadde påvirket «regjeringens informasjonsteknologi og nettverk», samt at institusjoner utenfor regjeringen også ble påvirket.

De vil ikke kommentere saken ytterligere ettersom hendelsen fortsatt blir etterforsket.

Utenlandske hackere

Ifølge DPAs kilder er det snakk om et dataangrep fra utenlandske hackere, som også skal ha påvirket Tysklands sikkerhetstjenester. Gjerningspersonene kommer angivelig fra den russiske gruppen APT28 og lyktes ifølge kildene med å trenge seg inn i både utenriks- og forsvarsdepartementet.

Gruppen skal ha plantet skadelig programvare i angrepet mot departementene, og de klarte også å stjele informasjon, ifølge nyhetsbyrået.

Tyske sikkerhetsmyndigheter ble kjent med angrepet i desember i fjor, og da skal det allerede ha pågått i lengre tid, muligens et helt år, ifølge DPAs kilder i sikkerhetstjenestene. Siden har tyske sikkerhetstjenester forsøkt å komme til bunns i hvor omfattende angrepet var.

Ikke bekreftet

Innenriksdepartementet har så langt kun bekreftet at regjeringens datasystemer har vært utsatt for et cyberangrep, og sier ingenting om hvor lenge det varte og hvor omfattende det var.

Dersom DPAs opplysninger bekreftes, er dataangrepet det største som noensinne har rammet den tyske regjeringen.

Tysklands føderale kontor for informasjonssikkerhet (BSI) og etterretningstjenesten BfV leder granskingen med hjelp fra tysk utenlandsetterretning.

Gruppen APT28, også kjent som Fancy Bear, anklages også for å ha stått bak et dataangrep mot den tyske nasjonalforsamlingen og statsminister Angela Merkels konservative parti CDU i 2015. Tyske myndigheter har imidlertid ikke fremlagt noe konkret bevis for anklagene.

Antatte russiske bånd

APT28 er også blitt anklaget for dataangrep mot NATO, samt mot Det demokratiske partiet i USA under presidentvalget i 2016.

Flere sikkerhetseksperter mener gruppen har bånd til russisk militæretterretning.

Under valget i Tyskland i fjor kom etterretningstopper med gjentatte advarsler om at russiske hackere kunne prøve å forstyrre valget. Tysklands forsvarsdepartement opprettet i 2016 et eget cyberdepartement for å koordinere tiltakene mot nettangrep.