Underhuset i det australske parlamentet trådte mandag sammen for de siste to ukene før jul. Før de tar ferie håper alle de store partiene å få vedtatt en lov om likekjønnet ekteskap etter at et klart flertall stemte for dette i en folkeavstemning nylig.

En av de første som tok ordet i debatten var Tim Wilson, som representerer den konservative regjeringskoalisjonen. Han brukte taletiden sin til å fri til partneren Ryan Bolger, som satt på tilhørergalleriet. Bolger svarte ja.