Beskyldes for upassende oppførsel. Nå krever kvinnelige demokrater Frankens avgang .

Mange har krevd av Franken går av som senator for Minnesota. Onsdag ba flere kvinnelige demokratiske senatorer ham om å forlate Senatet etter anklager om upassende oppførsel overfor kvinner i USA.

Blant en rekke kvinnelige senatorer som ber partikollega Franken om å fratre, er senator Kirsten Gillibrand fra New York. Frankens kontor opplyser at senatoren vil komme med en kunngjøring torsdag.

Reaksjonene kommer som følge av at fire kvinner har beskyldt Franken for upassende oppførsel.

Den første kvinnen som anklaget politikeren, var radiojournalisten Leeann Tweeden. 16. november offentliggjorde hun et bilde fra 2006, der Franken, som da var komiker, smiler bredt mens han later som han griper etter brystene hennes mens hun sover på et militærfly i forbindelse med en USO-turné i Midtøsten.

Franken sier han føler seg flau og skamfull over beskyldningene. Senatoren skal nå granskes av en etisk komité i Senatet, som han har lovet å samarbeide med.

Franken ble valgt inn i Senatet i 2008.