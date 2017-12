Knappe 1,5 år etter at Tyrkia og Israel så ut til å ha funnet tonen etter et årelangt fiendskap, er de to landenes markante ledere i ordkrig med hverandre.

Bakgrunnen er Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad onsdag i forrige uke.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kalte søndag Israel for «en invasjonsstat» og en «terrorstat».

Svaret fra Israels statsminister Benjamin Netanyahu sto i stil med den tyrkiske lederens utspill.

– Jeg er ikke vant til å bli belært om moral fra en leder som bomber kurdiske landsbyer i sitt eget Tyrkia, som fengsler journalister, hjelper Iran med å omgå internasjonale sanksjoner og som hjelper terrorister, inkludert i Gaza, med å drepe uskyldige mennesker, sa Netanyahu under en pressekonferanse han holdt i Paris sammen med Frankrikes president Emmanuel Macron.

Halvparten lever i fattigdom. Nå forsterkes konflikten mellom ultraortodokse jøder og andre i Israel.

GORAN TOMASEVIC / Reuters/NTB scanpix

Erdogan med nye verbale angrep

Det fikk ikke Erdogan til å roe seg.

– Med beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, så har USA blitt medvirkende til blodbadet, sa Erdogan mandag ifølge Hurriyet.

Tyrkia var en gang Israels eneste muslimske allierte. Men de diplomatiske forbindelsene mellom dem brøt sammen etter at israelske kommandosoldater skjøt og drepte åtte tyrkere og en amerikaner med tyrkisk avstamning som var om bord på et skip som forsøkte å bryte den israelske blokaden av Gaza i 2010.

Forholdet ble normalisert igjen i juni i fjor. Det ble snakket varmt om en mulig bygging av en gassrørledning fra Israel til Tyrkia.

Burhan Ozbilici / AP / NTB scanpix

Netanyahu håper på europeisk støtte

Trumps beslutning, som også skal innebære en fremtidig flytting av USAs ambassade til Jerusalem, har ført til opptøyer på Vestbredden, i Gaza og i Jerusalem. Han har møtt motstand fra den arabiske og muslimske verden, fra Russland og fra Europa.

Likevel hevdet Benjamin Netanyahu at de europeiske landene vil følge etter USA og anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

– Jeg tror at alle, eller de fleste, av Europas land vil flytte sine ambassader til Jerusalem og anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, sa Netanyahu ifølge Reuters.

FRANCOIS LENOIR /Reuters/NTB scanpix

– Dette er bra for fredsforhandlingene

Han hevdet også at den amerikanske beslutningen ikke er noen hindring for fredssamtaler med palestinerne, heller motsatt, «fordi å anerkjenne realitetene er grunnlaget for fred».

– Det er på tide at palestinerne anerkjenner den jødiske staten og anerkjenner at den har en hovedstad. Det heter Jerusalem, sa Netanyahu i Brussel.

Den israelske statsministeren fikk imidlertid ingen umiddelbare heiarop. EUs utenrikspolitiske sjef, Federica Mogherini, sa EU ville forholde seg til den internasjonalt anerkjente konsensus om Jerusalem. Selv Tsjekkia, som står Israel nært, har advart om at Trumps utspill er uheldig for fredsforhandlingene.

Storbritannia har forsikret om at de ikke har noen planer om å flytte sin ambassade. Frankrikes president Emmanuel Macron har sagt at han og Erdogan vil forsøke å få amerikanerne til å omgjøre sin beslutning.