– Han er nå i Warszawa, skrev David Sakvarelidze, politiker i Saakasjvilis parti, på Facebook.

Saakasjvili er fratatt både sitt georgiske og ukrainske statsborgerskap.

Mandag meldte Saakasjvilis talskvinne at han var «bortført» av maskerte menn ikledd kamuflasjeklær fra en restaurant i Kiev

– Ulovlig opphold

Senere bekreftet ukrainske grensemyndigheter at han var deportert til Polen. Deporteringen begrunnes med at Saakasjvili har oppholdt seg i Ukraina ulovlig og at han derfor er sendt til landet han befant seg i før han ankom Ukraina.

I juni i fjor ble Saakasjvili fratatt sitt ukrainske statsborgerskap mens han befant seg i utlandet. I september tok han seg imidlertid over grensen mellom Polen og Ukraina på dramatisk vis. Etter å ha forsøkt å krysse grensen både med buss og tog, gikk han over grensen til fots, godt hjulpet av støttespillere som skjøv ukrainske soldater til side.

Kamp mot korrupsjon

Saakasjvili flyttet til Ukraina etter at å ha vært Georgias president og ble i Ukraina utnevnt til guvernør i Odessa av president Petro Porosjenko i 2015. Saakasjvili trakk seg halvannet år senere, etter å ha anklaget Porosjenko for korrupsjon.

Samtidig har han blitt anklaget for å ha støttet flere kriminelle organisasjoner i Ukraina i et forsøk på å felle Porosjenko.

I Georgia har Saakasjvili blitt dømt til tre års fengsel for maktmisbruk i perioden han var president, mellom 2004 og 2013.