Det rapporterer nyhetsbyrået Interfax ifølge Reuters.

Saakasjvili ble pågrepet mandag ettermiddag i en restaurant i Kiev i Ukraina, da maskerte menn ikledd kamuflasjeklær tok ham med seg.

– Vi venter en VIP-passasjer. Vi er klare til å sende ham med flyet klokken 17.55 til Warszawa, sier en ikke navngitt kilde.

Saakasjvili flyttet til Ukraina etter at å ha vært Georgias president og ble i Ukraina utnevnt til guvernør i Odessa av Ukrainas president Petro Porosjenko i 2015. Saakasjvili trakk seg et halvannet år senere, etter å ha anklaget Porosjenko for korrupsjon.

I Georgia har Saakasjvili blitt dømt til tre års fengsel for maktmisbruk mellom 2004 og 2013, da han var Georgias president. Han er også fratatt sitt georgiske statsborgerskap.

Samtidig har han blitt anklaget for å ha støttet flere kriminelle organisasjoner i Ukraina i et forsøk på å felle Porosjenko. I juni i fjor ble Saakasjvili fratatt sitt ukrainske statsborgerskap mens han befant seg i utlandet, men han kom likevel tilbake til Ukraina og har siden drevet en kampanje mot Porosjenko.