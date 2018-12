«En sensurmotor».

Slik beskrev en Google-ansatt selskapets hemmelige prosjekt om å utvikle en søkemotor for Kina.

Prosjektet med navnet «Dragonfly» (øyenstikker) kommer åtte år etter at Google trakk sin søkemotor fra det kinesiske marked på grunn av sensur og hacking.

Årsaken var, ifølge ledelsen, et behov for å «holde løftet vårt om å ikke sensurere søk på Googles kinesiske sider.»

Derfor vakte det sterke reaksjoner da det ble kjent at gigantselskapet igjen snuste på det kinesiske markedet.

Minst én ansatt har sluttet i protest. Over 700 Google-ansatte skrev et åpent protestbrev til ledelsen.

Denne uken ble det kjent gjennom gravejournalistene i The Intercept, som har vært nyhetsledende på denne saken, at Google gir etter for presset.

«Intern strid har ført til at arbeidet med den sensurerende søkemotoren, kjent som Dragonfly, avsluttes», skriver The Intercept.

Google har foreløpig ikke kommentert nyheten om at Kina-prosjektet skal være skrinlagt. Kommunikasjonssjef Helle Skjervold i Google Norge henviser til at konsernsjef Sundar Pichai uttalte seg om Kina i en høring i Kongressen 11. desember.

– Akkurat nå har vi ingen planer om å lansere et søkeprodukt i Kina, sa han da.

Brøt rutiner

Videre beskrives det hvordan Google-ansatte i Dragonfly-prosjektet har brukt den Beijing-baserte internettsiden 265.com som utgangspunkt for en ny søkemotor.

Google kjøpte 265.com i 2008, et nettsted som beskrives som «Kinas mest brukte hjemmeside».

Søk på denne siden går direkte til den i dag mest brukte søkemotoren i landet – Baidu.

Men uten at Googles avdeling for personvern ble informert og involvert, skal altså ansatte i Dragonfly-prosjektet ha hentet ut søkeinformasjon fra denne siden.

Det er et klart brudd på Googles rutiner, ifølge The Intercept. Dette er altså en av hovedgrunnene til at prosjektet nå skrinlegges.

Fakta: Google Amerikansk dataselskap som står bak søkemotoren Google og andre internettjenester. Grunnlagt i 1998 av Larry Page og Sergey Brin, som da var doktorgradsstudenter ved Stanford-universitetet i California. Selskapets hovedkontor ligger i byen Mountain View i California. Selskapet har i dag rundt 85.000 ansatte Siden 2015 er Google og tidligere datterselskaper underlagt et nytt morselskap, Alphabet. Alphabet hadde i 2017 en omsetning på rundt 110 milliarder dollar (930 milliarder kroner). Etablerte seg i Kina i 2005 med Kai Fu-lee som leder. Trakk seg fra Kina i 2010 i protest mot hackerangrep fra det kinesiske fastlandet samt at Beijing-myndighetene krevde at søkemotoren lot seg sensurere. Har siden 2016 vist tegn til å ønske en retur til Kina. I august ble det kjent at selskapet jobber med prosjektet «Dragonfly», som skal tilby sensurerte søkeresultater til kinesiske brukere.

Sensurert

Kinas økonomiske vekst har skjedd bak en mur av sensur.

Det kinesiske kommunistpartiet styrer informasjonsflyten med streng hånd, og minst 60 kontrolletater skal være dannet for å holde sensurapparatet i gang.

Etter at Xi Jinping overtok som partileder i 2012, er sensuren blitt ytterligere strammet inn.

Hvilke ord og uttrykk som er tillatt, endres stadig. Alt fra søk om menneskerettigheter til søk på «Ole Brumm» blokkeres.

Sistnevnte fordi enkelte har påpekt likheten mellom den kjente bjørnen og president Xi Jinping.

Ikke imponert

Amnesty International har vært en av de skarpeste kritikerne av en sensurert søkemotor i Kina.

«Vi ønsker Googles beslutning om å droppe prosjekt «Dragonfly», velkommen», skriver Kumi Naidoo, generalsekretær i Amnesty International, på organisasjonens hjemmeside.

Naidoo beskriver videre hvordan en fullføring av «Dragonfly» ville ha betydd at et av verdens mektigste selskaper ofret sitt menneskerettighetsarbeid.

Organisasjonen er imidlertid ikke imponert over begrunnelsen for at søkemotoren skrinlegges.

«Det er bekymringsfullt at prosjektet legges bort på grunn av interne stridigheter og ikke på grunn av menneskerettighetshensyn».