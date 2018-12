Et av president Recep Tayyip Erdogans aller største prestisjeprosjekter, den nye flyplassen i Istanbul, vil ikke åpne før tidligst i mars måned neste år, melder tyrkiske medier. Åpningen skulle egentlig ha skjedd den 29. oktober i år. Den ble først utsatt til 31. desember, men er altså nå utsatt for andre gang.

Utsettelsen skjedde etter et møte mellom den tyrkiske samferdselsministeren, Turkish Airlines og IGA, utbyggeren av flyplassen, melder DHA.

Årsaken til utsettelsene har hele tiden vært at store deler av det enorme byggeprosjektet rett og slett står uferdig.

Emrah Gurel / AP/NTB scanpix

Store forsinkelser ble fortiet

Aftenposten fikk allerede i sommer opplyst fra en sentralt plassert kilde at så mye sto uferdig at utbyggingsledelsen for lengst burde ha innsett at de ikke ville bli ferdig til den opprinnelige åpningsdatoen den 29. oktober.

Det lå imidlertid så mye prestisje i prosjektet at en erkjennelse satt svært langt inne. Først like før den opprinnelige åpningsdatoen innrømmet IGA at flyplassen ikke kunne overta trafikken fra Atatürk-flyplassen som planlagt.

MURAD SEZER /Reuters/NTB scanpix

«Åpnet» flyplass uten reell trafikk

Og selv da dette var et faktum, foretok tyrkerne en offisiell åpning av flyplassen den 29. oktober, datoen da Tyrkia feiret at republikken hadde eksistert i 95 år.

Alt som kunne krype og gå av samfunnstopper var til stede. Den seremonielle åpningen ble gjort av president Erdogan selv. For at man skulle kunne stå ved påstanden om at flyplassen var blitt åpnet, startet man flyvninger til fem symbolske destinasjoner.

Også denne gangen har erkjennelsen av at man ikke ville nå den nye åpningsdatoen den 31. desember, kommet i siste liten. Ingen offisiell uttalelse ble sendt ut. Og denne datoen har man ikke bundet seg til noen spesifikk dato for åpningen av flyplassen, kun at det skal skje i mars i 2019.

Emrah Gurel /AP/NTB scanpix

Fengslet arbeidere som turte å protestere

Den nye flyplassen i Istanbul skal etter planen bli verdens største. Etter første byggetrinn skal den ha en kapasitet på 90 millioner passasjerer. Utbyggingen skal imidlertid fortsette og kapasiteten skal etter hvert nå 200 millioner. Det vil i så fall gjøre den til nesten dobbelt så stor som verdens nåværende største flyplass.

Byggingen har ikke vært problemfri. Det har vært ubekreftede meldinger om mange dødsfall, noe som er blitt benektet av utbyggerne. I høst protesterte arbeiderne mot arbeidsforholdene. Det endte med massearrestasjoner. I ettertid har flere titalls arbeidere og fagforeningsledere sittet fengslet.