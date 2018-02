Det hvite hus: Trump vil gi grønt lys til offentliggjøring av omstridt notat

President Donald Trump vil gi grønt lys til offentliggjøring av notatet som står i sentrum for en voldsom politisk strid i Washington, opplyser Det hvite hus.

Det ventes at presidenten fredag vil meddele etterretningskomiteen i Representantenes hus at han støtter en offentliggjøring.

– Presidenten synes det OK. Jeg tviler på at det blir gjort redigeringer. Deretter er saken i Kongressens hender, sier en ikke navngitt kilde i Det hvite hus.

En offentliggjøring var ventet. I en samtale som ble tatt opp etter Donald Trumps tale om rikets tilstand tidligere i uken, sa presidenten at han var «100 prosent for» en publisering av det fortrolige notatet.

Maktmisbruk?

Det sterkt omstridte notatet som inneholder påstander om maktmisbruk fra FBIs side, er skrevet av staben til republikaneren Devin Nunes, lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Notatet omtaler det Trumps støttespillere mener er urettmessig overvåking fra FBI og justisdepartementets side i den tidlige fasen av etterforskningen av mulig samarbeid mellom Donald Trumps valgkampstab og russiske aktører.

Kritikerne ser det imidlertid som et ledd i en innsats for å svekke troverdigheten til Russland-granskningen.

Demokratene mener republikanerne kun har valgt ut opplysninger som styrker deres påstander om maktmisbruk, og ignorerer alle opplysninger som taler imot.

FBI advarer sterkt

Det føderale politiet FBI gikk onsdag ut med en høyst uvanlig kunngjøring der de skriver at det er alvorlig tvil om hvor korrekt informasjonen i notatet er. Flere topper i justisdepartementet har de siste dagene prøvd å snakke Det hvite hus fra å offentliggjøre det. De frykter en offentliggjøring kan skade USA gjennom at hemmeligstemplet informasjon kommer på avveie.

Onsdag rykket også den fremste demokraten i etterretningskomiteen i Representantenes hus, Adam Schiff, ut og sa at notatet i hemmelighet er blitt endret av republikanerne som har skrevet det etter at et flertall i komiteen stemte for en offentliggjøring.

– Det hvite hus har derfor siden mandag hatt et dokument til vurdering som komiteen aldri har godkjent for offentliggjøring, sa Schiff.

Torsdag reagerte demokratenes mindretallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, med å kreve Nunes fjernet som etterretningskomiteens leder.

En talsmann for Nunes svarte imidlertid at endringene var «mindre redigeringer i notatet, noen grammatiske rettelser og to endringer som FBI selv og minoriteten har bedt om».

Telefonavlytting

Ifølge New York Times dreier notatet seg konkret om en begjæring om telefonavlytting av Carter Page, et tidligere medlem av president Donald Trumps valgkampstab som var mistenkt for å opptre som russisk agent. I begjæringen skal informasjon skaffet til veie av den tidligere britiske etterretningsagenten Christopher Steele være tatt med.

I notatet rettes det kritikk mot at etterforskerne tok med denne informasjonen uten å gjøre det klart nok for retten at Demokratene hadde betalt for Steeles rapport som ledd i sin valgkampresearch, ifølge avisa.

Ifølge Washington Posts kilder skal Trump ha sagt til sine nære rådgivere at notatet kan gi ham belegg for å sparke eller tvinge visejustisminister Rod J. Rosenstein til å gå av. Rosenstein har tilsynsansvaret med spesialetterforsker Robert Muellers Russland-granskning. Med Rosenstein ute av veien, kan det dermed være lettere for Trump å stanse Muellers etterforskning.