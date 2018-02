Lederen for Aps danske søsterparti Mette Frederiksen kaller integrering for den største utfordringen i det danske samfunnet nå.

Mandag la hun frem en liste med nye forslag til utlendingspolitikk under overskriften «Rettferdig og realistisk».

Partiet er det største opposisjonspartiet i Danmark, men forslagene som ble lagt frem mandag har alt skapt splittelse blant partiene i den røde blokken i dansk politikk.

Hun får også kritikk av regjeringspartiet Venstre, mens det innvandringskritiske partiet Dansk Folkeparti forslagene bør gjennomføres med en gang.

Norges justisminister Sylvi Listhaug (Frp) oppfordrer Arbeiderpartiet til å lære av sitt danske søsterparti.

Ap-leder, Jonas Gahr Støre mener danskene tar opp et viktig poeng, men tror ikke et tak med et tall for hvor mange flyktninger som skal tas imot, er en realistisk politikk.

Her er noen av forslagene:

Det skal ikke lenger være mulig å søke om asyl i Danmark ved å melde seg ved grensen. I stedet vil Danmark opprette mottakssenter i tredjeland utenfor Europa, hvor de vil få saken behandlet.

Danmark vil kun motta flyktninger fra FN-leire. I dag tar Danmark ikke imot kvoteflyktninger.

Det skal settes et tak på hvor mange ikke-vestlige utlendinger Danmark kan ta imot. Taket skal begrenses av hvor mange politikerne mener de kan integrere.

Det skal stilles strengere krav til språk, utdannelse, arbeid og kjennskap til Danmark for dem som får familiegjenforening.

Det skal lages en tiårsplan for å sikre at ingen boligområder, skoler eller utdanningsinstitusjoner har mer enn 30 prosent ikke-vestlige innvandrere og etterkommere.

Flere skal hjelpes i nærområde. De vil at det lages en marshallplan for hjelp til Afrika.

Barn skal automatisk innskrives i barnehage.

Vinner velgere fra høyresiden

Professor Kasper Møller-Hansen ved Københavns universitet sier at sosialdemokratene har beveget seg mot en strammere innvandringspolitikk helt siden Mette Frederiksen overtok som partileder etter Helle Thorning-Schmidt.

– Det synes å ha båret frukter når man ser på meningsmålingene. Sosialdemokratene flytter stemmer fra borgerlig side. Det er nå rødt flertall, sier Møller- Hansen.

Valgforskeren ser utspillene som et forsøk på å sette dagsorden og komme statsminister Lars Løkke Rasmussen i forkjøpet. Han lovet å rive gettoer i sin nyttårstale og varslet et asylutspill denne våren.

Anklages for å være urealistisk

Det mest radikale av forslagene er, ifølge professoren, å frata folk rett til å søke asyl ved Danmarks grense og å opprette asylsentre utenfor landet. Flere forskere og hjelpeorganisasjoner mener det er helt urealistisk at for eksempel nordafrikanske land skal være villige til å ha danske asylsentre hos seg.

– Dette vil være en klar omlegging av dansk asylpolitikk hvis det blir realisert. Det vil skille seg ut i Europa, sier migrasjonsforsker Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning.

Han sier at Norge, Sverige og Danmark har fått likere asylpolitikk etter den store flyktningbølgen i 2015, der spesielt Sverige tok imot mange asylsøkere.

Han peker på at flere av de danske forslagene, som å ha asylsentre utenfor landets grenser, har vært luftet før i Europa, men har aldri blitt gjennomført.

– Australia har flyttet ut saksbehandlingen av asylsøknader. Alle som kommer sjøveien, blir snudd og sendt til land som Australia har avtale med. Men det blir utfordringer når det blir problemer i leirene, i land som de ikke har kontroll over, sier Brekke.

«Hjelpe dem der de er»

Han peker på at det kan bli svært vanskelig å få til for eksempel i Nord-Afrika. Men Brekke sier at diskusjonen om å gjøre mer for flyktninger i nærområdene, «hjelpe dem der de er», går i flere europeiske land og at det er mye snakk om «regionale løsninger» i Europa for tiden.

Listhaug til Støre: Lær av danskene

Justisminister Sylvi Listhaug skriver i en e-post til Aftenposten at de vil vurdere «alle forslag til en restriktiv innvandringspolitikk som holder antallet asylsøkere uten beskyttelsesbehov på et lavest mulig nivå».

Hun kommenterer ikke de enkelte forslagene, men sier følgende:

«Jeg håper først og fremst at Arbeiderpartiet, som har vært ute og bruset med fjærene i det siste, lærer av sitt søsterparti i Danmark, slik at vi kan få flertall for flere innstramninger. Sist Ap mente noe konkret om asylpolitikk endte det opp med liberalisering for afghanske menn uten beskyttelsesbehov», skriver hun.

Listhaug anklager også Arbeiderpartiet for å ha ført en innvandringspolitikk som har satt det norske velferdssamfunnet under «enormt press» og ber Ap lytte til sitt danske søsterparti.

– Det tror jeg ikke er noe vi i Norge vil gå inn for å foreslå

– Det Danmark nå gjør gjennom at sosialdemokratene må satse mer på FNs kvoteflyktninger, det er en riktig utvikling, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Han setter likevel spørsmålstegn ved søsterpartiets ambisjoner.

– Jeg har tvil om at et lite nordisk land kan drive et mottakssenter i et konfliktområde i Nord-Afrika på en sikker og forsvarlig måte, sier Støre og legger til.

– Det tror jeg ikke er noe vi i Norge vil gå inn for å foreslå.

Støre kaller flere av forslagene til Socialdemokratiet viktige og positive. Han fremhever støtten til FN, mer aktivitet og støtte til landene som får flest flyktninger. Han tror det må til et større samarbeid for å møte utfordringene med flyktningstrømmen.

På spørsmål om Arbeiderpartiet vil følge Socialdemokratiet og ha et tak på innvandring fra ikke-vestlige land, svarer han følgende.

– Det tror jeg ikke er en politikk vi skal føre, men det er viktig å sørge for at vi kan integrere de som kommer, sier Støre.

– Et tak med et tall er ikke en realistisk politikk.