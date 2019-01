Minst 27 drept i eksplosjon og angrep i Afghanistan

Tolv personer, blant dem seks sivile, ble drept da en bombe gikk av i Paktika-provinsen sørøst i landet. Gruppen hadde funnet bomben i veikanten og skulle frakte den inn i en bil da den gikk av, opplyser leder for de lokale myndighetene, Bakhtiar Gul Hemat, mandag.

I tillegg ble flere drept i to Taliban-angrep i provinsen Badghis sent søndag kveld. To politifolk og 12 soldater ble drept i et angrep mot en militærbase i Qadis-distriktet, mens minst sju politifolk ble drept i et angrep i Ab Kamari. I tillegg ble minst ni personer skadd.

Det opplyser Abdul Aziz Baig, leder for myndighetene i Badghis.

Taliban har trappet opp angrepene mot sikkerhetsstyrker rundt om i Afghanistan de siste månedene. Parallelt har USA og andre land trappet opp den diplomatiske innsatsen for å få Taliban til forhandlingsbordet, men denne prosessen har blitt vanskeliggjort av meldingene om at USA vil trekke ut halvparten av sine soldater i Afghanistan.