Over natten økte Zimbabwes president, Emmerson Mnangagwa, bensinprisene fra 10,66 til 28,46 kroner literen. Dermed har Zimbabwe verdens dyreste bensin.

Dette er bare en av flere konsekvenser av landets nye hyperinflasjon. Politikernes tiltak har vært fåfengte. Siden i fjor høst har landets innbyggere måttet punge ut med astronomiske summer for basisvarer som frokostblanding og bleier.

Men det var da presidenten tredoblet bensinprisene at demonstrasjonene for alvor tok til. Siden mandag er åtte mennesker drept, over 60 er skadet og 600 arrestert i protest mot prisøkningen, ifølge AP.

Det hjalp ikke at presidenten tanket opp privatflyet sitt og dro til Russland.

Fakta: Zimbabwe Innlandsstat i det sørlige Afrika med 16 millioner innbyggere. Valutaen varierer mellom US dollar, sørafrikanske rand og botswanske pula. Var lenge et av de rikeste landene i det sørlige Afrika, med en velutviklet industri og servicesektor. Landbruket har vært drivkraften i økonomien, med tobakk som en viktig eksportvare. Har også en lukrativ gruvesektor der det utvinnes, gull, platina og diamanter. Robert Mugabes tidligere visepresident, Emmerson Mnangagwa vant presidentvalget i august 2018. Opposisjonen hevdet at det var omfattende valgfusk og klaget på resultatet, men klagen ble avvist. KILDE: Snl

«Ønsker seg bedre liv og verdighet»

«Zimbabwe brenner mens Emmerson Mnangagwa spiser kake i Dreamlineren sin. Hvis jeg var ham ville jeg avlyst turen og håndtert misnøyen», skriver advokaten Fadzayi Mahere på twitter.

«Alt zimbabwere ønsker seg, er et bedre liv og verdighet – ikke en regjering som forventer at folk skal holde ut mens de svømmer i luksus», fortsetter hun.

Om Russland-turen skriver Mnangagwas på sin Facebook status at målet er å få til avtaler som vil gi økonomien «en sårt tiltrengt boost».

Professor i økonomi ved Universitetet i Oslo (UiO), Halvor Mehlum har studert Zimbabwes økonomiske reformer. Han tror russerne har baktanker.

– De kommer ikke til å få til en avtale med Russland uten å gi noe tilbake, som tilgang til naturerressurser, sier Mehlum.

Sist Zimbabwe var rammet av hyperinflasjon var i 2008. Krisen ble til slutt løst med å skrinlegge landets egen valuta. Siden da har zimbabwere handlet med amerikansk eller annen utenlandsk valuta.

Men nå er det snart tomt for amerikanske dollar, som er den foretrukne valutaen for internasjonale handelspartnere. Siden i fjor høst har folk møtt tomme butikkhyller og skyhøye priser på de få tilgjengelige matvarene.

Over 400 kroner for en pakke bleier

– Dette er helt meningsløst, utbrøt Zimbabwes finansminister Mthuli Ncube til The Economist i oktober i fjor.

Han sto foran bleiehyllen på en dagligvarebutikk helt forskrekket over prisnivået. 49 dollar (420 norske kroner) måtte man ut med for en pakke bleie. Det var en dobling fra uken før da de kostet 23 dollar (197 kroner). En pakke Choco Pops, frokostblanding, koster 20 dollar (171 kroner).

Manglende skatteinntekter er kort fortalt årsaken til at staten nå har bedt Zimbabwes sentralbank om å trykke opp mer av den lokale valutaen zollar.

Landet har i stor grad mye uformell økonomi, og statskassen får null igjen for pengene som er i omløp i denne økonomien.

En annen utfordring er at landet har operert med to valutaenheter. Dollar og zollar.

– I frykt for at den lokale valutaen skal bli devaluert ruger folk på den «gode» valutaen. I dette tilfellet den amerikanske dollaren, sier Mehlum.

Skatt på mobil betalingsløsning

I oktober 2018 introduserte finansminister Mthuli Ncube, ifølge the Economist, to reformer for å forsøke å unngå en ny inflasjon:

To prosent skatt på inntekten av elektroniske transaksjoner

Delte inn i «gode» og «dårlige» kontoer. Kontoer med dollar er gode, kontoer med zollar er dårlige.

Mehlum beskriver de elektroniske transaksjonene som Zimbabwes «Vipps-løsning».

– Skattlegging av disse er selvfølgelig fristende og det ligner litt på å innføre en merverdiavgift.

Han beskriver metoden som kinkig.

– Når en vare skifter hender mange ganger, fra bonde til oppkjøper til grossist og til detaljist og til slutt kunde, legges det på to prosent for hver gang, forklarer han.

Stenger internett-tilgangen i landet

Fredag meldte Reuters at Zimbabwes største internettleverandør, Econet, var blitt beordret å stenge internett-tilgangen inntil videre beskjed var gitt.

Internett ble stengt ned i to dager tidligere i uken. Kritikere har ifølge nyhetsbyrået hevdet at regjeringen ville forhindre at bilder av den hardhendte håndteringen av demonstranter ble spredt.