Centerpartiet og Liberalerna støtter regjering med Löfven

Et flertall i Centerpartiet besluttet lørdag å støtte en regjering med Stefan Löfven som statsminister. Centern-leder Annie Lööf sier hun har tillit til Löfven, og at han holder det han lover, men hun understreker at et regjeringssamarbeid er en ildprøve på hvordan sosialdemokratene ser på andre partier.

– Vi skal være en liberal torn i øyet på Socialdemokraterna, sier Löof.

Avgjørelsen i Centerpartiets ledelse og lokallag åpner for en regjeringskoalisjon mellom Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna og De grønne, med Löfven som statsminister etter mange måneder med krise.

Lööf gjør det klart at Vänsterpartiet ikke blir en del av regjeringskoalisjonen.

Liberalerna-ja

Etter møtet i Centern var det Liberalernas tur lørdag ettermiddag.

– Partistyret anbefaler at partiet søndag sier ja til å samarbeide med Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Centerpartiet, og denne beslutningen stiller også vår riksdagsgruppe seg bak, sier partileder Jan Björklund.

På spørsmål om hvordan han ser på sin egen fremtid som partileder dersom delegatene søndag sier nei til samarbeidsavtalen, svarer han:

– Det vil jeg ikke spekulere på. Nå handler det om hva Sverige trenger.

Miljöpartiets partiledelse har også møte denne helgen for å ta stilling til samarbeidsavtalen. Partiet varsler en kunngjøring under en pressekonferanse søndag.

– Mer borgerlig enn Alliansen

Centerpartiet og Liberalerna fikk henholdsvis 8,6 prosent og 5,5 prosent av stemmene ved valget 9. september. De to partiene har til nå stilt seg bak den borgerlige blokken Alliansen, som ellers består av Moderaterna og Kristdemokraterna.

Etter kunngjøringen lørdag ble Björklund spurt om han mener et slikt samarbeid vil føre til en mer liberal politikk enn det hans parti kunne ha fått i stand i en regjering med Alliansen.

– Ja, det må kan si. Dette er en mer borgerlig politikk enn det Allianse-regjeringen sto for på det økonomiske området, sier han.

Sinne

Moderaternas leder Ulf Kristersson kalte det et historisk feilgrep da Centern kom med sin kunngjøring fredag.

– Jeg er sjelden forbannet, men dette er en svært dårlig avgjørelse, sa Kristersson på en pressekonferanse.

Han slo fast at den borgerlige Alliansen nå er ødelagt.

– Juksemakere, bedragere, quislinger. Vi glemmer aldri, skrev Sara Skyttedal i Kristdemokraterna (KD) på Twitter.

Björklund repliserte lørdag morgen på KDs ordvalg.

– Min mor flyktet til Sverige under Vidkun Quisling og hans norske nazistkollaboratører. Man må være forsiktig med ordene, skrev Björklund på Twitter.

Avstemning onsdag

Socialdemokraterna ble største parti i valget 9. september. Moderaterna ble nest størst og Sverigedemokraterna tredje størst. Men hverken Alliansen eller den rødgrønne blokken bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet, fikk parlamentarisk flertall, ettersom ingen av blokkene vil samarbeide med SD.

Fredag presenterte Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern og Liberalerna utkast til en samarbeidsavtale som åpner for Löfven som statsminister. De fire partiene har tilsammen 167 representanter av de 349 setene i Riksdagen. Dermed vil de være avhengige av støtte fra et annet parti.

Mandag skal Riksdagens leder Andras Norlén møte de åtte partilederne. Da skal Norlén kunngjøre om han foreslår Löfven eller Kristersson som statsministerkandidat. To dager senere skal Riksdagen stemme over den nye statsministerkandidaten.