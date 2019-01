Flertall i Centerpartiet støtter regjering med Löfven

Lööf sier på en pressekonferanse lørdag at hun har tillit til Löfven, og at han holder det han lover, men hun understreker at et regjeringssamarbeid er en ildprøve på hvordan sosialdemokratene ser på andre partier.

– Vi skal være en liberal torn i øyet på Socialdemokraterna, sier Löof.

Avgjørelsen i Centerpartiets ledelse og lokallag åpner for en regjeringskoalisjon mellom Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna og De grønne, med Löfven som statsminister etter mange måneder med krise.

Lööf gjør det klart at Vänsterpartiet ikke blir en del av regjeringskoalisjonen.