Tenåring med softgun skutt og drept av politiet i USA

Politiet oppdaget gutten da de rykket ut for å sjekke meldinger om et innbrudd i en bil i Phoenix-forstaden Tempe. Da de kom fram løp 14-åringen avgårde, med det som kunne se ut som et håndvåpen. På et tidspunkt snudde gutten seg mot politimennene. En av dem skal ha oppfattet gutten som en trussel og skjøt ham. Tenåringen døde senere på sykehus.

Gutten skal ha funnet luftvåpenet, en kopi av en Colt M1911, i bilen han brøt seg inn i.

Hele hendelsen ble filmet av et kamera festet på den ene politimannens uniform, men politiet har ikke svart på nyhetsbyrået APs forespørsel om å få se opptaket. En lokal nyhetsstasjon har intervjuet guttens mor og far, som krever at politiet kommer med en forklaring på hva som skjedde.

– Politimenn har strømpistol, har de ikke? Hvorfor kunne de ikke bare skyte ham med det? Min bror ville ikke skutt, det vet jeg, sier guttens bror Jason Gonzalez.