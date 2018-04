Røde Kors: Katastrofen i Jemen stanses ikke med nødhjelp

Det er Sveits og Sverige som sammen med FN har invitert til konferansen tirsdag.

Blant deltakerne er utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) som også har avtalt et møte med FNs generalsekretær António Guterres.

Men ifølge Røde Kors trengs det først og fremst en løsning på konflikten for å bøte på den dramatiske situasjonen Jemens befolkning befinner seg i.

– For hver dag som går uten en løsning på konflikten, blir situasjonen verre. Folk dør av sykdommer som kan forhindres, mangel på mat, vann og strøm. Sykdommer som kolera kan forebygges, men i Jemen har det vært over én million tilfeller, fordi krigen har ført til kollaps i helsetilbudet, sier generalsekretær Bernt G. Apeland.

TT / NTB Scanpix

Millioner mangler mat

Etter en nesten tre år med krig trenger nesten 80 prosent av Jemens 27 millioner innbyggere humanitær hjelp. Nesten 18 millioner mangler sikker tilgang på mat, og over 8 millioner står i fare for å sulte.

Kampene på bakken, luftangrep fra den saudiledede koalisjonen, ødelagte sykehus og infrastruktur bidrar også til sivilbefolkningens enorme lidelser.

Konflikten i Jemen sto først mellom ulike lokale politiske grupperinger og klaner, men utviklet seg etter hvert til å bli en stedfortrederkrig der Saudi-Arabia og flere andre sunnimuslimske stater gikk til angrep på de Iran-vennlige houthi-opprørerne.

Anklager Iran

Saudi-Arabia, som blant annet får etterretningsstøtte av USA, framholder at houthiene får militær støtte av Iran, noe Iran benekter.

Fakta: Fakta om Jemen * Republikk på Den arabiske halvøy. Befolkningen anslås å være 29 millioner. * En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. * Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført tusenvis av flyangrep i landet, og alle parter i konflikten anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser. * Over 10.000 mennesker er drept i krigen siden 2015, ifølge Verdens helseorganisasjon. Over 50.000 er såret, og sivile utgjør flertallet av ofrene. * Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut. * FN og hjelpeorganisasjoner frykter en massiv sultkatastrofe i Jemen, der over 22 millioner mennesker er avhengig av humanitær hjelp. Over 8 millioner mennesker lever på randen av hungersnød. Kilder: NTB, AFP, FN

Det var i mars 2015 at Saudi-Arabia innledet luftkrigen mot houthi-opprørerne. Houthiene hadde da tatt kontroll over hovedstaden Sana noen måneder tidligere og var på vei sørover mot havnebyen Aden, som var blitt den nye basen til den internasjonalt anerkjente regjeringen.

Også før krigen brøt ut, var Jemen regnet som ett av de fattigste landene i Midtøsten.

Hani Mohammed / TT / NTB Scanpix

Stans i våpeneksport

Norge stanset i begynnelsen av året all eksport av våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater, som deltar i den saudiledede koalisjonen.

Norske våpenprodusenter solgte i 2016 våpen, ammunisjon og annet militært materiell for over 100 millioner kroner til landet, som sammen med Saudi-Arabia og flere andre land anklages for krigsforbrytelser i Jemen.

Tyskland har også stanset salg av alt militært utstyr til land som er involvert i krigen i Jemen.

I USA har imidlertid president Donald Trump flere ganger skrytt av de store våpensalgene til Saudi-Arabia. Nylig ga Trump-administrasjon grønt lys til salg av militærutstyr for 1 milliard dollar til landet, deriblant 6.500 missiler.